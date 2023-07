Wimbledon 2023, Sara Errani deve cedere a Madison Brenble nella continuazione del 1° turno

La pioggia non ha cambiato la storia. La partita tra Sara Errani e l’americana Madison Brengle (n.114 del mondo) faceva parte del numeroso gruppo di incontri con un epilogo che ieri non c’era stato. La perturbazione aveva causato una cancellazione a Wimbledon ieri e il rinvio a oggi. Giove Pluvio ha continuato un po’ a condizionare anche nelle prime ore di questa giornata, ma alla fine l’azzurra e la statunitense sono tornate in campo.

Si partiva da una condizione di punteggio molto chiara: 6-3 3-0. Le lacrime del cielo londinese erano anche venute in soccorso di Sarita, ma alla fine la differenza tennistica era troppo importante tra lei e la rivale. La maggior capacità di generare energia sulla palla si è rivelata un fattore discriminante.

Brengle, grazie a un gioco di pressione, ha spesso tolto il tempo alla nostra portacolori, messa in grande difficoltà soprattutto quando si è trovata a servire. Non trovando soluzioni da uno-due, Errani non ha potuto fare molto e si è dovuta inchinare alla rivale sullo score di 6-3 6-1.

Foto: LaPresse.