LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard irreale, rifila 1’38” a Pogacar! Colpo da KO

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI

LA CRONACA DELLA TAPPA

17.53 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

17.50 Domani il tappone alpino con arrivo a Courchevel con il temibile Col de la Loze.

17.48 Adam Yates si è preso il terzo posto in classifica generale con 5″ su Rodriguez. Il britannico però è (anche) un gregario di Pogacar: dunque, se dovesse aiutare il capitano in determinati frangenti, ciò potrebbe compromettere le sue velleità di top3.

17.47 Tour de France finito? Pogacar ora deve recuperare ben 1’48”: dovrà attaccare sempre e prendersi dei rischi, a costo di saltare. Certo servirà qualcosa di speciale per ribaltare nuovamente la classifica.

17.46 Quella di Vingegaard è stata una delle prestazioni più incredibili degli ultimi 23 anni di ciclismo. Un’impresa difficile da dimenticare.

17.45 Ciccone ha ottenuto 5 punti oggi perché ha ottenuto il miglior tempo sulla Cote de Domancy. E’ vero che l’italiano ha spinto veramente solo in quei 2,5 km, però fare meglio di questo indemoniato Vingegaard non era mica scontato…

17.43 La classifica dei GPM con Giulio Ciccone che si conferma in maglia a pois:

1 1 – CICCONE Giulio Lidl – Trek 63

2 2 – POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 58

3 3 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 57

4 4 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 49

5 5 – VAN AERT Wout Jumbo-Visma 47

6 6 – GALL Felix AG2R Citroën Team 32

7 7 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 31

8 8 – JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 30

9 9 – KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 30

10 10 – WOODS Michael Israel – Premier Tech 28

17.42 La nuova classifica generale:

1 Jonas VINGEGAARD JUMBO-VISMA 63h 06′ 53” – B : 23” –

2 Tadej POGAČAR UAE TEAM EMIRATES 63h 08′ 41” + 00h 01′ 48” B : 41” –

3 Adam YATES UAE TEAM EMIRATES 63h 15′ 45” + 00h 08′ 52” B : 10” –

4 C. RODRIGUEZ CANO INEOS GRENADIERS 63h 15′ 50” + 00h 08′ 57” B : 12” –

5 J. HINDLEY BORA – HANSGROHE 63h 18′ 08” + 00h 11′ 15” B : 18” –

6 S. KUSS JUMBO-VISMA 63h 19′ 49” + 00h 12′ 56” – –

7 P. BILBAO LOPEZ BAHRAIN VICTORIOUS 63h 19′ 59” + 00h 13′ 06” B : 10” –

8 S. YATES TEAM JAYCO ALULA 63h 20′ 39” + 00h 13′ 46” B : 8” –

9 D. GAUDU GROUPAMA – FDJ 63h 24′ 31” + 00h 17′ 38” – –

10 F. GALL AG2R CITROEN TEAM 63h 25′ 12” + 00h 18′ 19” B : 9” –

17.39 Pensate che Carlos Rodriguez ha concluso 12° a 3’36” da Vingegaard. Sono distacchi siderali, che fanno paura. Lo spagnolo ha ceduto 24″ ad Adam Yates nel confronto per il terzo posto.

17.38 L’ordine d’arrivo della cronometro:

1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 210 100 0:32:36 41.227

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 150 70 1:38 39.260

3 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 110 50 2:51 37.913

4 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 90 40 2:55 37.841

5 YATES Simon Team Jayco AlUla 70 32 2:58 37.788

6 CAVAGNA Rémi Soudal – Quick Step 55 26 3:06 37.647

7 YATES Adam UAE Team Emirates 45 22 3:12 37.542

8 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 40 18 3:21 37.385

9 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 35 14 3:31 37.213

10 GAUDU David Groupama – FDJ 30 10 ,, 37.213

17.36 Veramente una supremazia che ha strabiliato. Sin qui era stato un Tour de France equilibrato ed appassionante. Oggi Pogacar ha incassato la peggior sconfitta della carriera, una batosta da cui mentalmente sarà difficilissimo riprendersi.

17.34 Vingegaard ha guadagnato quasi 4 secondi e mezzo al chilometro nei confronti di Pogacar. Una prestazione veramente che lascia attoniti.

17.32 DEMOLISCE TUTTI! Vingegaard vince con 1’38” di vantaggio su Pogacar. Questo potrebbe essere il colpo del KO di questo Tour de France.

17.32 Pogacar in testa con 1’13” su Van Aert, ma sta già arrivando Vingegaard!

17.31 Fosse stata leggermente più lunga la cronometro, Vingegaard avrebbe ripreso Pogacar, che a sua volta ha quasi ripreso Rodriguez.

17.31 Pogacar è già nell’ultimo chilometro, ma anche Vingegaard…

17.30 UN MINUTO E MEZZO! Quello che impressiona è che la cronometro misura appena 22,3 km…Si tratta di un distacco bestiale, impensabile anche solo da ipotizzare.

17.30 Adam Yates chiude a 21″ da Van Aert. Si è difeso egregiamente il britannico.

17.28 SURREALE! Continua a lievitare il vantaggio del danese, ora 1’22”! Per Pogacar si profila la peggior batosta della carriera.

17.28 Vingegaard sta salendo mantenendo la posizione aerodinamica in bici. Pazzesco!

17.28 2 km all’arrivo per Pogacar.

17.27 Vingegaard, a differenza di Pogacar, non si è fermato per cambiare la bici per affrontare la salita. Dunque già solo per questo ha guadagnato sui 20 secondi.

17.27 La classifica al terzo intermedio:

1 VINGEGAARD Jonas 25.52 43.840

2 POGAČAR Tadej 26.57 1.05 42.078

3 VAN AERT Wout 27.42 1.50 40.939

4 CAVAGNA Rémi 27.44 1.52 40.889

5 YATES Simon 27.45 1.53 40.865

6 YATES Adam 27.57 2.05 40.572

7 BILBAO Pello 28.03 2.11 40.428

8 RODRÍGUEZ Carlos 28.04 2.12 40.404

9 PEDERSEN Mads 28.08 2.16 40.308

10 KÜNG Stefan 28.12 2.20 40.213

17.26 MOSTRUOSO! Vingegaard transita al terzo intermedio con 1’06” su Pogacar! Era stato un Tour de France equilibratissimo, oggi arriverà uno scossone inatteso.

17.25 Pogacar transita in testa al terzo intermedio. Il suo problema è che la maglia gialla sta facendo una cronometro a parte, da alieno…

17.24 E’ veramente surreale quello che sta facendo Vingegaard. Una prova di forza disarmante.

17.24 4 km all’arrivo per Vingegaard. Sembra volare, pazzesco.

17.23 Bilbao secondo al traguardo a 3″ da Van Aert. Ottima cronometro per lo spagnolo.

17.23 INARRESTABILE VINGEGAARD! Continua a spingere come un ossesso, CINQUANTA SECONDI SU POGACAR! Sta veramente ipotecando il successo finale a Parigi.

17.22 LEGNOSO ORA POGACAR! Diventa appesantita la pedalata dello sloveno.

17.22 Simon Yates 2° all’arrivo a 7″ da Van Aert.

17.22 Sta dando tutto Pogacar in salita, pedala tra due ali di folla. Dimena le spalle.

17.22 Nella lotta per il podio, Adam Yates sta guadagnando 11″ su Rodriguez.

17.21 La classifica al secondo intermedio:

1 VINGEGAARD Jonas 19.05 50.620

2 POGAČAR Tadej 19.36 0.31 49.286

3 CAVAGNA Rémi 19.56 0.51 48.462

4 KÜNG Stefan 19.58 0.53 48.381

5 PEDERSEN Mads 20.09 1.04 47.940

6 VAN AERT Wout 20.16 1.11 47.664

7 ASGREEN Kasper 20.21 1.16 47.469

8 CASTROVIEJO Jonathan 20.21 1.16 47.469

9 YATES Adam 20.23 1.18 47.392

10 YATES Simon 20.25 1.20 47.314

11 WRIGHT Fred 20.26 1.21 47.276

12 BILBAO Pello 20.30 1.25 47.122

13 RODRÍGUEZ Carlos 20.34 1.29 46.969

14 IZAGIRRE Ion 20.39 1.34 46.780

15 KUSS Sepp 20.45 1.40 46.554

17.20 Sin qui il danese è andato veramente come una moto. Pagherà la fatica in salita oppure rifilerà il colpo di grazia al grande rivale?

17.19 IRREALE! Vingegaard è in vantaggio di 31″ su Pogacar al secondo rilevamento!

17.18 Pogacar si ferma e cambia bici per affrontare la salita.

17.18 Iniziata la Cote de Domancy per Pogacar.

17.17 Pogacar in testa al secondo intermedio. Ma deve ancora arrivare Vingegaard…

17.17 La classifica completa al primo intermedio:

1 VINGEGAARD Jonas 9.54 43.030

2 POGAČAR Tadej 10.10 0.16 41.902

3 KÜNG Stefan 10.36 0.42 40.189

4 YATES Simon 10.37 0.43 40.126

5 BILBAO Pello 10.39 0.45 40.000

6 YATES Adam 10.41 0.47 39.875

7 CAVAGNA Rémi 10.42 0.48 39.813

8 RODRÍGUEZ Carlos 10.42 0.48 39.813

9 VAN AERT Wout 10.43 0.49 39.751

10 PEDERSEN Mads 10.45 0.51 39.628

17.16 Pello Bilbao 4° al terzo intermedio a 22″ da Van Aert.

17.15 Vingegaard sta rifilando 2 secondi e mezzo al chilometro a Pogacar: difficile da pronosticare alla vigilia un distacco così ampio.

17.14 Anche Vingegaard ai -10 km. Sta volando, assurdo! 31″ sullo sloveno, peraltro guadagnati in appena 12,3 km!

17.14 Simon Yates paga 3″ da Van Aert al terzo intermedio.

17.14 Ricordiamo che gli ultimi 6 km sono tutti in salita.

17.13 10 km all’arrivo per Pogacar.

17.12 Vingegaard sembra voler dare il colpo del KO a Pogacar oggi. 24″ di vantaggio su Pogacar, già un minuto rifilato ad Adam Yates e Rodriguez. Sta andando come una moto….

17.11 I fratelli Yates e Rodriguez stanno facendo una cronometro equivalente, per ora.

17.10 MAGLIA GIALLA AL COMANDO! 16″ rifilati a Pogacar dopo il primo intermedio.

17.09 15 km all’arrivo per Vingegaard, che tra poco arriverà al primo intermedio.

17.09 Pogacar transita al primo intermedio in vantaggio di 26″ nei confronti di Kueng.

17.07 STA FACENDO LA DIFFERENZA! Ci ha impiegato qualche chilometro per carburare, ma ora la progressione di Vingegaard è spaventosa! Già 20 SECONDI di vantaggio su Pogacar!

17.06 I due fenomeni stanno facendo una cronometro di un altro livello rispetto alla concorrenza. Vingegaard ha già 40″ di vantaggio su Van Aert, Pogacar 31″. Adam Yates e Rodriguez si equivalgono ad una quarantina di secondi dalla maglia gialla.

17.05 Vingegaard è passato in vantaggio di 6″ su Pogacar! Lo strappo in salita sta esaltando la maglia gialla.

17.05 VA FORTISSIMO IN SALITA VINGEGAARD! Pedalata agile, sta facendo la differenza su Pogacar!

17.04 Quelli che stanno andando più forte sono Pogacar, Vingegaard, Adam Yates e Rodriguez: non a caso i primi 4 della classifica generale.

17.03 Pogacar sta guadagnando 5″ su Vingegaard! Lo sloveno sta affrontando la prima rampa di questa cronometro, con punte all’11%.

17.02 Simon Yates transita a 2″ da Kueng al primo intermedio. 3° Pello Bilbao a 4″.

17.01 Sta carburando Carlos Rodriguez: lo spagnolo ora perde solo 6″ da Adam Yates.

17.01 Nelle prime proiezioni Pogacar sta guadagnando 4″ su Vingegaard. Ma la cronometro è appena iniziata.

17.00 PARTITO VINGEGAARD! In gara anche la maglia gialla!

16.59 Non è partito forte Hindley, sta perdendo 17″ da Adam Yates. L’australiano è in calo di forma.

16.58 Adam Yates sta guadagnando 8″ su Rodriguez nel confronto diretto per il terzo posto.

16.58 PARTITO POGACAR!

16.57 Ciccone per ora è in testa considerando il tempo di scalata della Cote de Domancy, GPM di seconda categoria che assegna punti per la classifica della maglia a pois. Ma devono ancora arrivare i fenomeni…

16.57 La classifica all’arrivo:

1 VAN AERT Wout 35.27 0.00 37.913

2 CAVAGNA Rémi 35.42 37.647

3 SKJELMOSE Mattias 35.57 0.15 37.385

4 PEDERSEN Mads 36.06 0.24 37.230

5 ASGREEN Kasper 36.17 0.35 37.042

6 LUTSENKO Alexey 36.31 0.49 36.805

7 LATOUR Pierre 36.33 0.51 36.772

8 KÜNG Stefan 36.34 0.52 36.755

9 WRIGHT Fred 36.35 0.53 36.738

10 COSTA Rui 36.37 0.55 36.705

16.56 Partito Carlos Rodriguez, 3° della generale.

16.55 Van Aert si porta al comando all’arrivo con 15″ su Cavagna. Difficile che basti per vincere la tappa.

16.54 Partito Adam Yates, quarto della classifica generale.

16.53 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questa decisiva parte finale della cronometro!

16.50 E ora è il momento di Sepp Kuss, sesto in classifica.

16.48 Parte Pello Bilbao!

16.47 Intanto Van Aert fa segnare il miglior tempo al termine della salita, in 27’42”.

16.46 Ora arriva il momento di Simon Yates (Jayco-AlUla).

16.44 Parte David Gaudu (Groupama-FDJ), nono nella generale!

16.42 Wout Van Aert (Jumbo-Visma) è passato al secondo intertempo, per lui il quarto tempo a 20” da Cavagna. Intanto Ciccone arriva al traguardo con il 33° tempo, al momento ha la migliore prestazione in salita.

16.40 Ancora 20 minuti e partirà la maglia gialla Jonas Vingegaard…

16.38 Parte anche Tom Pidcock, ci stiamo avvicinando alla top 10 della generale.

16.36 Intanto Van Aert è passato al terzo posto al primo intertempo, a 7” da Kung e a 1” da Cavagna. Ma ora potrebbe aver già superato il transalpino..

16.33 Passa Ciccone all’intertempo in 29’50”. Da intermedio a intermedio dovrebbe averci messo 6’45”, tanto che da 116° si ritrova ora 22°. Potrebbe essere il miglior tempo in salita, ma fra poco arrivano i fenomeni..

16.31 E continua l’incitamento della Lidl-Trek nei confronti di Ciccone: “Stai molto bene con questa maglia a pois, fai di tutto per mantenerla”.

16.29 Quarto posto per Lutsenko, a 48” di ritardo da Cavagna.

16.26 Ciccone passa adesso sul secondo intertempo, è sulla Cote de Domancy! Inizia qui la sua cronometro.

16.24 E glielo ricorda anche il team radio: “Tranquillo Cicco, non sforzarti. Tieni solo i muscoli caldi per la salita”. Che, ricordiamo, assegnerà comunque punti GPM, essendo una seconda categoria.

16.22 Eccolo Giulio Ciccone, che sceglie anche lui di cambiare la bicicletta, ma lo fa un po’ prima degli altri: a tre chilometri dall’attacco della salita.

16.20 Parte anche Wout Van Aert! Vorrà provarla a fare a tutta per prendersi la tanto agognata vittoria?

16.18 Giulio Ciccone passa al primo intertempo con un crono parecchio alto. L’azzurro della Lidl-Trek vuole conservare più energie possibili per affrontare poi la salita.

16.16 Sesto posto per Izagirre ai piedi della salita.

16.13 Si proseguirà con le partenze ogni 90” fino alle 16.30. Da lì, ogni partenza sarà distanziata di due minuti. Intanto anche Lutsenko cambia la bicicletta.

16.11 Sta spingendo Ion Izagirre, che è vicinissimo al terzo intertempo.

16.09 Resiste in top 5 Stefan Kung: quinto posto per lui in 36’34”.

16.07 Partito anche Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), che non starà facendo classifica, ma sta lavorando bene per Carlos Rodriguez. Già il fatto di vederlo in sella è bellissimo, per rivederlo competitivi ad altissimi livelli ne riparleremo..

16.05 Sta pagando parecchio Stefan Kung, che non ha un buon passo. Rischia addirittura la top 5…

16.03 Difficile dunque per l’uomo della Groupama-FDJ di passare in testa. Ma intanto arriva il momento della maglia a pois Giulio Ciccone!

16.01 Kung passa al secondo intertempo, 28’12” per lui, oltre 27” di ritardo da Cavagna.

15.58 Quinto tempo al primo intermedio per Ion Izagirre. Lo spagnolo della Cofidis fa 10’50” e si propone per un tempo interessante all’arrivo.

15.56 Neilson Powless ha per ora raggiunto il suo obiettivo. Tra T2 e T3 ha abbassato il suo distacco di ben 26” rispetto a Cavagna, facendo in assoluto il tempo migliore in quel tratto. Il riferimento è dunque ora il suo 7’24”.

15.53 Stefan Küng sembra aver rallentato prima della salita ed infatti al secondo intermedio è dietro a Remi Cavagna di appena 2”. Lo svizzero ci proverà in salita ma di certo ora è dura per lui. Cambio di bici per lui.

15.50 Parte Dylan van Baarle. Dopo di lui toccherà a Tobias Johannessen ed Alexey Lutsenko. Il kazako in particolare potrebbe far molto bene.

15.47 Come prevedibile Powless se l’è presa molto comoda nei primi 16.1 km. Ora lo statunitense proverà probabilmente a dare il 100% sulla salita per fare il tempo sulla Côte de Domancy. Il riferimento da battere è il 7’44” di Latour.

15.44 Stefan Küng fa il miglior tempo al primo intermedio! 10’36”, abbassa di 6” il tempo di Cavagna, Per l’elvetico sarà importante provare ad aumentare il suo bottino, per gestire poi in salita.

15.43 Questa la top5 provvisoria al traguardo:

1 CAVAGNA Rémi 35.42 37.647

2 PEDERSEN Mads 36.06 0.24 37.230

3 ASGREEN Kasper 36.17 0.35 37.042

4 LATOUR Pierre 36.33 0.51 36.772

5 WRIGHT Fred 36.35 0.53 36.738

15.41 Sul percorso anche Nelson Oliveira. Il portoghese della Movista ha caratteristiche molto adatte a questo tipo di percorso.

15.39 Avevamo detto che la prova di Campenaerts poteva essere da seguire. Beh, ci sbagliavamo. Il corridore belga, sempre sopra le righe, ha affrontato il primo tratto di salita con il massimo rapporto, salendo a velocità ridottissima.

15.37 Pierre Latour chiude la sua prova al quarto posto. 36’33” il tempo del francese che ha ulteriormente limato il distacco da Cavagna fino a 51”. Partenza lenta e chiusura fortissima in salita da parte sua.

15.35 Matteo Jorgenson non partirà. Lo statunitense della Movistar, uno dei protagonisti del Tour fin qui nonché uno di quelli potenzialmente da guardare per oggi, ha subito una piccola lesione tendinea.

15.33 Fin qui sono pochissimi i corridori che hanno cambiato la bicicletta per il tratto di salita. La UAE ha confermato che Pogacar cambierà e lo stesso vale anche per David Gaudu. Non si sa per ora quale sarà la scelta di Jonas Vingegaard.

15.31 Partito Victor Campenaerts. Da seguire la sua prova come quella del suo compagno di squadra e connazionale Maxim van Gils. Dopo la coppia Lotto toccherà allo specialista Stefan Küng.

15.29 Pierre Latour abbassa il suo distacco a 1’03” al terzo intermedio. Questo significa che il francese ha fatto il miglior tempo sui 2,5 km della Côte de Domancy.

15.27 Rui Costa taglia il traguardo inserendosi in quinta posizione. 36’38” il suo tempo, 55” i secondi di ritardo da Cavagna. Nei 6 km di salita il portoghese ha dunque tenuto lo stesso passo del francese.

15.24 Finora il miglio tempo tra il secondo ed il terzo intermedio, e cioè nel tratto più duro di salita, lo ha fatto segnare Fred Wright, circa un secondo meglio di Cavagna. Dato interessante, considerando che sono scesi in pista già corridori con migliori doti, teoricamente, da scalatori.

15.21 Tocca a Mathieu van der Poel. Dopo di lui sarà il momento di Neilson Powless.

15.19 Caduta nei pressi dell’arrivo per Victor Lafay, vittima di un problema alla catena. Il francese si rialza e saluta il pubblico sorridendo.

15.18 Rui Costa sale al sesto posto al secondo intermedio. Dopo i primi 16.1 km e dunque ai piedi della scalata, il portoghese ha 54” di ritardo da Cavagna.

15.15 Ricordiamo l’attuale situazione di classifica al traguardo:

1 CAVAGNA Rémi 35.42 37.647

2 PEDERSEN Mads 36.06 0.24 37.230

3 ASGREEN Kasper 36.17 0.35 37.042

4 WRIGHT Fred 36.35 0.53 36.738

5 ARNDT Nikias 37.19 1.37 36.016

15.13 Pierre Latour è sesto al primo intermedio con 21” di ritardo sul connazionale Cavagna.

15.11 Partito Matej Mohoric. Tra poco toccherà a Neilson Powless. Ricordiamo che lo statunitense avrà interesse nel fare a tutta la salita, dato che i tempi sui primi 2,5 km assegneranno punti nella classifica dei GPM. La Côte de Domancy è un GPM di 2a categoria ed assegnerà dunque 5 punti a chi farà il miglior tempo.

15.08 Kasper Asgreen chiude la sua prova con il terzo posto provvisorio. Ottima la chiusura del danese che passa sul traguardo i 36’17”, guadagnando 5” su Cavagna negli ultimi 3,5 km.

15.05 Craddock non sarà della partita oggi. 50” di ritardo già al primo intermedio.

15.02 Nel frattempo sembra essere tornato a splendere il sole su molti tratti della strada. Il meteo potrebbe continuare a cambiare nelle prossime ore.

15.01 Quarto tempo per Asgreen al terzo intermedio, con 40” di ritardo dal compagno di squadra Cavagna.

14.59 Al primo intermedio il tempo di Alberto Bettiol è tutto tranne che entusiasmante. L’italiano ha evidentemente affrontato questa giornata senza particolare impegno, considerati anche i piccoli problemi di salute avuti nei giorni scorsi.

14.56 Tantissime le scritte sulla strada che inneggiano ai corridori. Intorno ai -5 km decine e decine di bandiere slovene e di scritte per Tadej Pogacar.

14.54 Tra le prossime partenze uomini interessanti come Lawson Craddock, Rigoberto Uran e Pierre Latour. Le loro prestazioni ci potrebbero dare qualche indizio in più verso il gran finale.

14.52 Ancora un tempo interessante per Kasper Asgree. Al secondo intermedio il danese è terzo a 26” da Cavagna, avendo scavalcato Wright.

14.50 La nuova top5 al traguardo, da cui è uscito Gianni Moscon:

1 CAVAGNA Rémi 35.42 37.647

2 PEDERSEN Mads 36.07 0.25 37.213

3 WRIGHT Fred 36.35 0.53 36.738

4 ARNDT Nikias 37.19 1.37 36.016

5 DEVENYNS Dries 37.37 1.55 35.729

14.48 Fred Wright taglia il traguardo con il terzo tempo, fermando il cronometro in 36’35”.

14.46 Kasper Asgreen, campione danese di specialità, fa il quarto tempo al primo intermedio.

14.44 NUOVO MIGLIOR TEMPO! Remi Cavagna fa 35’42” e batte il tempo di Pedersen. I secondi di vantaggio sul danese sono dunque 25”, sostanzialmente gli stessi che aveva al terzo intermedio.

14.42 Il cielo è sempre più nuvoloso e gli sguardi di tutti i direttori sportivi saranno puntati all’insù. Per ora non è caduta più che qualche goccia, ma le previsioni non sono incoraggianti.

14.40 Fred Wright passa al terzo intermedio in 28’14”. Davanti a lui solo Cavagna e Pedersen.

14.38 Questa dunque la top5 all’arrivo in attesa di Remi Cavagna:

1 PEDERSEN Mads 36.07 37.213

2 ARNDT Nikias 37.19 1.12 36.016

3 DEVENYNS Dries 37.36 1.29 35.745

4 MOSCON Gianni 37.38 1.31 35.713

5 VERMEERSCH Florian 37.52 1.45 35.493

14.37 Mads Pedersen si mette in testa all’arrivo. Sbriciolato il tempo di Niklas Arndt, il nuovo tempo da battere è 36’07”.

14.36 Remi Cavagna abbassa di ben 24 secondi il tempo di Pedersen al terzo intermedio. 27’44” il nuovo riferimento.

14.34 Qualche goccia di pioggia inizia a cadere sulla strada. Per ora nulla che possa influire in maniera particolare sul risultato ma comunque una situazione da monitorare per il futuro.

14.32 Nè Pedersen, nè Cavagna che sta andando molto forte, hanno cambiato la bici sulla salita, continuando a pedalare su quella da cronometro. Vedremo come si comporteranno i primi della classifica.

14.30 Mads Pedersen fa segnare il miglior tempo al terzo intermedio con 28’08”.

14.27 La sfida ora è tra Cavagna e Pedersen.

14.24 Nel frattempo Nikias Arndt timbra il miglior tempo. Il tedesco della Bahrain-Victorious chiude in 37.19 a 36.016 km/h.

14.19 E ora arriva Cavagna che timbra il miglior tempo al primo intermedio: il campione francese è tra i più attesi di questo inizio tappa.

14.16 Partito Mads Pedersen che proverà a fare la cronometro a tutta. Subito miglior intermedio.

14.14 Moscon resiste in seconda piazza parziale.

14.10 Sta disputando un’ottima cronometro Nikias Arndt.

14.08 Partito Remi Cavagna: il campione francese farà la cronometro a tutta.

14.05 Devenyns beffa Moscon di soli 2”, 37.37 per il belga della Soudal-QuickStep.

14.00 Gianni Moscon momentaneamente al comando della gara: 37’39” per l’azzurro dell’Astana Qazaqstan.

13.58 Al traguardo per ora c’è davanti Zingle in 39.05.

13.54 Il belga timbra il crono di 29.16, 45” meglio dell’azzurro.

13.51 Pochi momenti al comando del terzo intermedio per Gianni Moscon, ora arriva Devenyns.

13.46 Miglior tempo al traguardo quello di Fedorov in 39.14, che ovviamente verrà abbassato.

13.42 Prima della salita conclusiva ci sarà il cambio di bici, soprattutto per i big.

13.40 Per ora l’unico che si sta disimpegnando al massimo è Zingle.

13.36 Partiti anche gli italiani Moscon e Mozzato.

13.34 Bjerg era tra i favoriti della vigilia, ma il danese non sembra essere partito a tutta e si conserva per i prossimi giorni per aiutare Tadej Pogacar.

13.32 Al primo intermedio Axel Zingle è davanti con il tempo di 11′.

13.27 Non partirà Matteo Jorgenson (Movistar).

13.24 Caduto anche Nils Eekhoff (Team dsm-firmenich), sempre nella prima curva.

13.21 A terra Alexis Renard (Cofidis).

13.18 Attenzione perché stanno arrivando cadute su cadute, c’è un problema nella prima parte di questa cronometro.

13.14 Segnalata una caduta per John Degenkolb.

13.11 La partenza di Morkov:

👍 @MichaelMorkov is the first rider down the ramp. The ITT is underway! 👍 @MichaelMorkov est le premier coureur à descendre la rampe de lancement. Le contre-la-montre est lancé !#TDF2023 pic.twitter.com/BP7jxkZkvg — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2023

13.09 Il primo intermedio è posto dopo circa 7 chilometri.

13.06 Ha preso il via Michael Morkov, da ora in poi partenze intervallate di un minuto l’una dall’altra.

13.05 PARTE UFFICIALMENTE LA CRONOMETRO!

13.02 Scopriamo il percorso della cronometro nel dettaglio.

22,4 chilometri da percorrere. Non sarà assolutamente una prova contro il tempo da specialisti: pronti, via e la Côte de la Cascade de Cœr (1,3 km all’8,5%). Poi un tratto pianeggiante e si andrà verso la salita finale: 6,3 chilometri totali al 6,6%, ma il GPM è posto nella prima parte, con la Côte de Domancy (2,5 km al 9,4%), poi si continuerà a salire fin sul traguardo.

13.00 Bisognerà però attendere: i due favoritissimi partiranno alle 16.58 e alle 17.00.

12.58 L’attesa è ovviamente tutta per la sfida tra Jonas Vingegaard in Maglia Gialla e Tadej Pogacar. I due sono divisi in classifica generale da soli 10”.

12.55 Il primo corridore al via sarà Michael Morkov (Soudal-QuickStep) alle 13.05.

12.52 Dopo il giorno di riposo si parte con la terza settimana: in programma subito una frazione decisiva, cronometro di 22,4 da Passy a Combloux.

12.50 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della sedicesima tappa del Tour de France 2023.

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Tour de France 2023! Inizia l’ultima settimana della corsa più importante della stagione, quella che ci darà tutti gli inappellabili verdetti. Ad aprire l’ultimo atto dello spettacolo sulle strade della Francia l’unica tappa a cronometro di questa edizione, potenziale crocevia per la vittoria finale!

22,4 km da Passy a Combloux che potranno dirci tanto sui valori di forza tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. I due grandi concorrenti per la vittoria finale sono infatti anche i principali favoriti della tappa odierna, dato che il percorso nel finale presenterà una salita di 6 km con pendenze vicine alla doppia cifra nella prima parte ed intorno al 5% nella seconda.

Il danese fin qui è sembrato il più forte sul “passo” e punterà a guadagnare qualche altro secondo sullo sloveno, che di certo non si accontenterà di contenere i danni ed anzi proverà certamente l’assalto alla Maglia Gialla. Tra gli altri potenziali protagonisti di giornata anche Wout van Aert, Simon Yates, Pello Bilbao e Carlos Rodriguez, in una giornata che ci dirà tanto anche della lotta per il podio.

Le partenze inizieranno alle ore 13.05 con Michael Mørkøv che, da ultimo della classifica, aprirà le danze. Da lì si proseguirà come di consueto in ordine inverso rispetto alla graduatoria, fino alle 16.58 quando partirà Tadej Pogacar ed alle 17.00, orario di partenza della Maglia Gialla, ultimo a scendere in strada. Noi di OA Sport vi racconteremo la tappa con la nostra solita DIRETTA LIVE testuale. Aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, per non perdere nulla di questa fondamentale giornata sulle strade del Tour!

Foto: LaPresse