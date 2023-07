Tour de France 2023, la tappa di domani Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Il Tour de France 2023 entra nella sua terza settimana. La lotta tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard si infiammerà già quest’oggi con la cronometro verso Combloux, ma domani ci sarà un altro snodo cruciale con la Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel di 166 chilometri. 5000 metri di dislivello, quattro GPM belli duri che potranno regalare all’uno o all’altro un bel pezzo di Tour.

PERCORSO

Basteranno i primi 17 chilometri per iniziare a salire: difatti si andrà immediatamente con il Col de Saisiers, 13,4 chilometri al 5,1%: salita lunga ma con pendenze non troppo aggressive. Discesa e si torna a salire con il Cormet de Roseland, 19,9 chilometri al 6%, ma mancherà l’aria con i quasi 2000 metri di altitudine. La Cote de Longefoy (6,6 km al 7,5%) sembrerà una passeggiata prima del Col de Loze, 28,1 chilometri al 6%, ma viziati da un tratto in lungo falsopiano, le pendenze sono in doppia cifra. Finale posto non in cima, ma al termine di una discesa.

ALTIMETRIA

ORARI