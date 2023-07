Tour de France, Giulio Ciccone: “Sono andato a tutta. La strategia per difendere la maglia a pois? Domani e sabato…”

Giulio Ciccone si è cimentato nella cronometro individuale del Tour de France 2023, indossando la maglia a pois di miglior scalatore della Grande Boucle. L’abruzzese si trova in testa alla classifica del grimpeur di riferimento nella corsa a tappe più prestigiosa al mondo e nella frazione contro il tempo ha dato il massimo per cercare di guadagnare dei punti preziosi sulle cote, in modo da difendere il simbolo del primato in vista di due giornate in montagne che saranno decisive per le sua ambizioni.

Giulio Cicconi ha analizzato la propria prova ai microfoni della Rai: “Non avevo riferimenti, la radio ha smesso di funzionare dopo un chilometro. Il piano era andare a tutta, sono andato a tutta fino alla fine e mi hanno detto che il tempo è buono. Oggi è stata una buona giornata. Per difendere la maglia a pois? Bisogna attaccare, ma bisogna capire anche cosa faranno gli altri. Bisogna andare a caccia di punti, domani e sabato bisogna prendere punti“.

Foto: Lapresse