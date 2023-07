LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro cruciale per Vingegaard e Pogacar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Tour de France 2023! Inizia l’ultima settimana della corsa più importante della stagione, quella che ci darà tutti gli inappellabili verdetti. Ad aprire l’ultimo atto dello spettacolo sulle strade della Francia l’unica tappa a cronometro di questa edizione, potenziale crocevia per la vittoria finale!

22,4 km da Passy a Combloux che potranno dirci tanto sui valori di forza tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. I due grandi concorrenti per la vittoria finale sono infatti anche i principali favoriti della tappa odierna, dato che il percorso nel finale presenterà una salita di 6 km con pendenze vicine alla doppia cifra nella prima parte ed intorno al 5% nella seconda.

Il danese fin qui è sembrato il più forte sul “passo” e punterà a guadagnare qualche altro secondo sullo sloveno, che di certo non si accontenterà di contenere i danni ed anzi proverà certamente l’assalto alla Maglia Gialla. Tra gli altri potenziali protagonisti di giornata anche Wout van Aert, Simon Yates, Pello Bilbao e Carlos Rodriguez, in una giornata che ci dirà tanto anche della lotta per il podio.

Le partenze inizieranno alle ore 13.05 con Michael Mørkøv che, da ultimo della classifica, aprirà le danze. Da lì si proseguirà come di consueto in ordine inverso rispetto alla graduatoria, fino alle 16.58 quando partirà Tadej Pogacar ed alle 17.00, orario di partenza della Maglia Gialla, ultimo a scendere in strada. Noi di OA Sport vi racconteremo la tappa con la nostra solita DIRETTA LIVE testuale. Aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, per non perdere nulla di questa fondamentale giornata sulle strade del Tour!

