Tour de France 2023, tutte le classifiche: Giulio Ciccone maglia a pois! Aumenta il vantaggio sugli inseguitori

La sedicesima tappa del Tour de France 2023 si è rivelata decisamente avvincente, la cronometro individuale ha stravolto le varie classifiche. Jonas Vingegaard ha inflitto adirittura 1’38” di distacco a Tadej Pogacar e ora indossa la maglia gialla con ben 1’48” di margine sullo sloveno.

Il nostro Giulio Ciccone ha siglato il miglior tempo sulla Cote de Domancy e ha allungato in testa alla classifica del miglior scalatore: l’azzurro indossa la maglia a pois con cinque punti di margine su Neilson Powless e sei su Jonas Vingegaard. Jasper Philipsen resta in maglia verde, Pogacar in maglia bianca di migliore giovane. Di seguito tutte le classifiche del Tour de France 2023.

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA GIALLA)

1 1 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 25 23″ 63:06:53

2 2 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 41″ 1:48

3 4 ▲1 YATES Adam UAE Team Emirates 10″ 8:52

4 3 ▼1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 12″ 8:57

5 5 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 18″ 11:15

6 6 – KUSS Sepp Jumbo-Visma 12:56

7 7 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 10″ 13:06

8 8 – YATES Simon Team Jayco AlUla 8″ 13:46

9 9 – GAUDU David Groupama – FDJ 17:38

10 11 ▲1 GALL Felix AG2R Citroën Team 9″ 18:19

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)

1 1 – CICCONE Giulio Lidl – Trek 63

2 2 – POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 58

3 3 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 57

4 4 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 49

5 5 – VAN AERT Wout Jumbo-Visma 47

6 6 – GALL Felix AG2R Citroën Team 32

7 7 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 31

8 8 – JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 30

9 9 – KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 30

10 10 – WOODS Michael Israel – Premier Tech 28

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)

1 1 – PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 323

2 2 – PEDERSEN Mads Lidl – Trek 186

3 3 – COQUARD Bryan Cofidis 178

4 4 – VAN AERT Wout Jumbo-Visma 154

5 5 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 146

6 6 – MEEUS Jordi BORA – hansgrohe 96

7 12 ▲5 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 94

8 7 ▼1 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 92

9 8 ▼1 GIRMAY Biniam Intermarché – Circus – Wanty 90

10 9 ▼1 WOODS Michael Israel – Premier Tech 88

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (MAGLIA BIANCA)

1 1 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 63:08:41

2 2 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 7:09

3 3 – GALL Felix AG2R Citroën Team 16:31

4 4 – PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 20:44

5 6 ▲1 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 1:23:59

6 5 ▼1 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 1:24:41

7 7 – JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 2:08:10

8 9 ▲1 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 2:27:46

9 10 ▲1 CHAMPOUSSIN Clément Team Arkéa Samsic 2:32:16

10 11 ▲1 LOUVEL Matis Team Arkéa Samsic 2:39:47

