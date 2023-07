Giulio Ciccone in maglia a pois: la classifica dei GPM al Tour de France. Vingegaard fa paura

Giulio Ciccone si conferma in testa alla classifica degli scalatori al Tour de France 2023. Il ciclista italiano svetta nella graduatoria riservata ai grimpeur al termine della diciassettesima tappa della Grande Boucle, grazie al bottino pieno (25 punti) conquistato transitando per primo in cima ai primi tre GPM di giornata (due prima categoria e un seconda categoria). L’abruzzese primeggia con 88 punti, ma il vantaggio è minimo sugli immediati inseguitori: l’austriaco Felix Gall, che ha vinto la frazione portando a casa i 40 punti del Col de la Loze, si trova a sei lunghezze di ritardo dal nostro portacolori.

Giulio Ciccone dovrà stare molto attento anche al danese Jonas Vingegaard. La maglia gialla, ormai già certo di vincere il Tour de France, si trova a sette punti di distacco. A questo punto sarà decisiva la ventesima tappa, ovvero l’ultima frazione di montagna: tre GPM di seconda categoria e un GPM di terza categoria nella prima parte di giornata, poi due salite di prima categoria. Sabato 22 luglio verrà messo in palio un bottino massimo di 37 punti, mentre cinque saranno previsti complessivamente tra giovedì e venerdì.

Giulio Ciccone dovrà cercare una fuga da lontano nella tappa di sabato, provare a fare razzia di punti e poi vedere come si comporteranno Gall e Vingegaard sugli ultimi due GPM. Il portacolori della Trek-Lidl ha tutte le carte in regola per giocarsela, ma servirà una vera e propria impresa. Di seguito la classifica del miglior scalatore (maglia a pois) al Tour de France 2023.

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)

1 1 – CICCONE Giulio Lidl – Trek 88

2 6 ▲4 GALL Felix AG2R Citroën Team 82

3 3 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 81

4 2 ▼2 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 58

5 4 ▼1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 49

6 5 ▼1 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 47

7 30 ▲23 YATES Simon Team Jayco AlUla 40

8 8 – JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 38

9 7 ▼2 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 31

10 9 ▼1 KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 30

Foto: Lapresse