Classifica Tour de France 2023: Vingegaard tiranneggia, Pogacar a 7’35”, tutti gli altri sopra i 10′!

La diciassettesima tappa del Tour de France 2023 ha regalato fuoco e fiamme e ha dato un nuovo impressionante scossone alla classifica generale, dopo la cronometro individuale di ieri che aveva già pesantemente indirizzato la graduatoria. Il micidiale Col de la Loze (28,3 km al 6% di pendenza media), con il GPM posto a sei chilometri dal traguardo di Courchevel, ha fatto la differenza e ha mietuto vittime di lusso. La Jumbo Visma ha tenuto un ritmo indiavolato fin dalle prime battute e quando mancavano 8 km alla vetta si è staccato Tadej Pogacar.

Lo sloveno, reduce dalla scoppola rimediata ieri nella prova contro il tempo e sofferente per una caduta rimediata a inizio giornata, si è sfilato dagli altri big ed è salito del suo passo insieme al gregario Marc Soler. Jonas Vingegaard ha insistito nella propria azione e quando mancavano cinque chilometri alla vetta ha accelerato ulteriormente. Il danese, che questa mattina primeggiava in classifica con 1’48” su Pogacar, ha rifilato quasi sei minuti al balcanico e ha rafforzato la maglia gialla.

Jonas Vingegaard campeggia con ben 7’35” di margine sul suo avversario diretto. L’alfiere della Jumbo Visma ha ormai ipotecato la conquista del secondo Tour de France consecutivo. Pogacar ha quantomeno difeso la seconda piazza, mentre il suo compagno di squadra Adam Yates è terzo a 10’45” dal leader. Il britannico ha ampliato il margine nei confronti dello spagnolo Carlos Rodriguez, ora quarto a 1’16” dal podio. Simon Yates ha recuperato tre posizioni grazie alla fuga e ora è quinto a 12’19”, davanti allo spagnolo Pello Bilbao (sesto a 12’50”) e all’australiano Jai Hindley (settimo a 13’50”).

Di seguito la classifica generale del Tour de France 2023 al termine della 17ma tappa. Domani (giovedì 20 luglio) è in programma la diciottesima frazione: 185 km da Moutiers a Bourg-en-Bresse, lungo un percorso sostanzialmente piatto (previsti soltanto due GPM di quarta categoria nella prima metà di giornata) e che sembra disegnato per i velocisti rimasti in gruppo o per qualche fuga da lontano.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE (diciassettesima tappa)

1 1 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 25 23″ 67:57:51

2 2 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 41″ 7:35

3 3 – YATES Adam UAE Team Emirates 10″ 10:45

4 4 – RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 12″ 12:01

5 8 ▲3 YATES Simon Team Jayco AlUla 13″ 12:19

6 7 ▲1 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 10″ 12:50

7 5 ▼2 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 18″ 13:50

8 10 ▲2 GALL Felix AG2R Citroën Team 17″ 16:11

9 6 ▼3 KUSS Sepp Jumbo-Visma 16:49

10 9 ▼1 GAUDU David Groupama – FDJ 17:57

11 11 – MARTIN Guillaume Cofidis 22:53

12 13 ▲1 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 2″ 27:26

13 16 ▲3 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 46:57

14 18 ▲4 HARPER Chris Team Jayco AlUla 54:31

15 17 ▲2 MAJKA Rafał UAE Team Emirates 55:15

16 19 ▲3 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma 1:03:42

17 15 ▼2 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:04:22

18 20 ▲2 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 1:08:54

19 21 ▲2 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 4″ 1:13:29

20 25 ▲5 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 1:28:25

