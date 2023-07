Tour de France 2023, la tappa di domani Moûtiers-Bourg-en-Bresse. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Si entra nella parte finale del Tour de France 2023: dopo aver affrontato la tappa durissima di Courchevel sulle Alpi, i corridori potranno godersi una giornata che sarà con ogni probabilità tranquilla. I velocisti torneranno ad avere una chance dopo quattro tappe di salite e la cronometro.

PERCORSO

184,9 chilometri da Moûtiers a Bourg-en-Bresse: poco più di 1000 metri di dislivello. Saranno appena due i gran premi della montagna, ambedue di quarta categoria: la Côte de Chambéry-le-Haut (1,6 km al 4,1%) e la Côte de Boissieu (2,4 km al 4,7%), ma entrambi piuttosto lontano dal traguardo. Ci sarà uno sprint intermedio a Saint-Rambert-en-Bugey. Ultimi chilometri che saranno completamente piatti e si andrà inevitabilmente verso una volata di gruppo.

ALTIMETRIA

ORARI

La diciottesima tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 13.00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Giovedì 20 luglio

Moûtiers-Bourg-en-Bresse (184,9 km)

Orario di partenza: 13.05

Orario d’arrivo: 17.31 circa

DICIOTTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 13.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50