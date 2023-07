LIVE Tour de France 2023 in DIRETTA: Pogacar non stacca Vingegaard, tappa a Poels, Ciccone maglia a pois

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE

18.23 Ciccone oggi ha speso tanto nella fase iniziale della tappa per andare a prendersi i punti dei GPM. Nel finale era vuoto e non è riuscito a giocarsi il successo.

18.22 Domani giornata di riposo, poi martedì una cronometro di 22,4 km con finale in salita. Sarà determinante, ma non decisiva.

18.20 Giulio Ciccone conquista la maglia a pois. Pur essendo a pari punti con Powless (58-58), conta il maggior numero di primi posti nel GPM di prima categoria (3-1).

18.19 La nuova classifica generale:

1 – VINGEGAARD Jonas TJV 62:34:17 –

2 – POGAČAR Tadej UAD 0:10 –

3 – RODRÍGUEZ Carlos IGD 5:21 ▼0:38

4 ▲1 YATES Adam UAD 5:40 ▼0:20

5 ▼1 HINDLEY Jai BOH 6:38 ▼1:54

6 – KUSS Sepp TJV 9:16 ▼1:01

7 ▲1 BILBAO Pello TBV 10:11 ▼1:20

8 ▼1 YATES Simon JAY 10:48 ▼2:16

9 ▲1 GAUDU David GFC 14:07 ▼1:11

10 ▲2 MARTIN Guillaume COF 14:18 ▲2:32

18.18 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 POELS Wout Bahrain – Victorious 4:40:45

2 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 2:08

3 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 3:00

4 CRADDOCK Lawson Team Jayco AlUla 3:10

5 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 3:14

6 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 3:14

7 MARTIN Guillaume Cofidis 3:32

8 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 3:43

9 GUGLIELMI Simon Team Arkéa Samsic 3:59

10 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 4:20

18.15 L’attacco di Pogacar all’ultimo chilometro.

18.13 I verdetti di oggi: tappa a Poels, Ciccone nuova maglia a pois, Vingegaard non ha perso nulla da Pogacar, Adam Yates ha guadagnato qualche secondo per il podio su Rodriguez.

18.12 Pogacar e Vingegaard tagliano il traguardo fianco a fianco. Che Titani, che spettacolo!

18.12 Altro scatto di Pogacar, ma rilancia Vingegaard!

18.11 E’ bastata una rasoiata a Pogacar per raggiungere Adam Yates…

18.11 Progressione di 300 metri di Pogacar, Vingegaard non ha perso un metro.

18.10 SCATTA POGACAR! Rasoiata secca, Vingegaard risponde bene!

18.10 Ultimo chilometro per Pogacar e Vingegaard.

18.10 Adam Yates ha 22″ di vantaggio su Rodriguez, Vingegaard e Pogacar.

18.09 Arrivano ora i vari corridori che si trovavano in fuga.

18.09 Vingegaard sembra volerci provare, si alza sui pedali, poi si risiede.

18.08 Van Aert secondo all’arrivo a 2’08” da Poels.

18.07 Ora Rodriguez aumenta l’andatura per andare a riprendere Adam Yates. Vingegaard a ruota, poi Pogacar.

18.07 Pogacar sta salendo regolare, Vingegaard alle sue spalle. Su di loro rientra Rodriguez, che non molla mai!

18.06 POELS VINCE LA TAPPA IN SOLITARIA dopo una lunga fuga.

18.05 ALLUNGA ADAM YATES! E’ una tattica della UAE Emirates, ma Vingegaard non ci casca e non risponde al britannico, rimanendo a ruota di Pogacar.

18.05 Vingegaard sempre a ruota di Pogacar, che a sua volta pedala alle spalle di Adam Yates.

18.03 Inizia l’ultimo chilometro per Poels. Van Aert ormai distante 1’41”. A 6’38” Adam Yates, Pogacar e Vingegaard.

18.02 Prosegue la progressione di Adam Yates. Pogacar sta solo attendendo il momento giusto per piazzare la stoccata.

18.00 Intanto 2 km all’arrivo per Poels, ma adesso l’interesse è tutto per il duello tra Pogacar e Vingegaard…

17.59 FORCING DI ADAM YATES! Aumenta l’andatura il britannico, alla sua ruota restano solo il capitano Pogacar e Vingegaard! Staccati Kuss e Rodriguez, Majka si era spostato dopo aver terminato il suo lavoro.

17.59 Nel gruppetto maglia gialla sono rimasti solo Majka, Adam Yates, Pogacar, Vingegaard, Kuss e Rodriguez. Si stacca in questo istante Gaudu. Per loro 5 km all’arrivo.

17.58 Gli ultimi 3000 metri della salita sono anche i più duri, con punta al 10,1%.

17.57 3 km all’arrivo per Poels.

17.57 Di fatto per il 3° posto è ormai una battaglia tra Rodriguez e Adam Yates. Per la maglia gialla, chiaramente, Pogacar vs Vingegaard.

17.56 Van Aert si arrende: 1’05” di ritardo da Poels.

17.56 Forcing tremendo della UAE Emirates con Majka.

17.55 SI STACCANO HINDLEY E SIMON YATES!

17.55 4 km al traguardo per Poels. Il gruppo maglia gialla vanifica il tentativo di Rodriguez.

17.54 Kelderman va a braccare Rodriguez. Inizia il Monte Bianco anche per il gruppo maglia gialla.

17.54 CARLOS RODRIGUEZ ATTACCA IN DISCESA! Lo spagnolo è un grande specialista delle discese, come ha dimostrato anche ieri.

17.53 Poels sembra ormai involato verso la vittoria di tappa. Tra poco potrebbe scatenarsi la bagarre tra Pogacar e Vingegaard…

17.51 5 km all’arrivo per Poels, che sta guadagnando: 39″ su Van Aert. Scatenato l’olandese della Bahrain-Victorious.

17.51 Van Aert ha staccato Soler. Martin sta tirando tanto nel gruppetto a 2’11” dalla vetta perché punta a recuperare posizioni in classifica generale.

17.49 Poels al comando con 27″ su Van Aert e Soler, a 2’11” il gruppetto con Barguil, Landa e Pinot, più indietro Ciccone, a 7’18” il gruppo maglia gialla.

17.49 Van Aert non molla e si riporta a 28″ da Poels. Questa ascesa finale, con pendenza regolare, potrebbe essere favorevole al belga.

17.49 Pidcock in grande difficoltà nel gruppo maglia gialla.

17.48 Per il momento Pogacar attende, ma sembra scalpitare…

17.47 Poels ha già iniziato la scalata al Monte Bianco.

17.46 Forcing della UAE Emirates. Ricordiamo che il gruppo maglia gialla viaggia a 7’24” da Poels.

17.46 Van Aert ha ripreso Soler. Poels però è distante 30 secondi.

17.45 Poels transita per primo al GPM. Ora 1 km di discesa, poi la scalata finale al Monte Bianco. GPM di prima categoria, 7 km al 7,7%.

17.45 Anche il gruppo maglia gialla inizia la Cote des Amerands. Pogacar piazza davanti la squadra, attenzione…

17.45 Alza bandiera bianca Giulio Ciccone. Si stacca dal gruppetto di cui fanno parte Barguil, Pinot e Landa.

17.44 700 metri al GPM, ricordiamo che subito dopo inizierà la scalata al Monte Bianco.

17.43 Guadagna Poels, ora 24″ su Soler.

17.42 10 km all’arrivo.

17.42 Se ne va via Barguil, Ciccone sembra aver finito la benzina.

17.41 Poels ha già guadagnato 18″ su Soler, poco dietro lo spagnolo c’è Van Aert. Ciccone a 1’38”.

17.40 Nel gruppetto di Ciccone si muove Barguil, risponde subito l’italiano.

17.40 Van Aert in difficoltà, viene staccato anche da Soler.

17.39 Caduta in discesa per Buchmann nel gruppo maglia gialla.

17.38 POELS SCATTA E STACCA VAN AERT! L’olandese prova ad andarsene tutto solo.

17.38 Attenzione a Soler che rientra su Van Aert e Poels.

17.37 La punta massima su questo strappo è del 17%.

17.37 10,9 km all’arrivo.

17.36 Inizia la Cote des Amerands. 2,7 km durissimi al 10,9% di pendenza media. Van Aert e Poels sono in testa, Soler non è rientrato.

17.36 Houle sbaglia una curva e si stacca dal gruppetto di Ciccone.

17.35 Soler ha perso qualche metro in discesa da Van Aert e Poels.

17.33 Tra poco la salita finale, che di fatto è divisa in due. Prima la Cote des Amerands, poi il Monte Bianco. In mezzo c’è solo un brevissimo tratto di discesa.

17.32 15 km all’arrivo.

17.31 Ciccone otterrebbe anche un punticino transitando in quarta posizione al GPM di seconda categoria della Cote des Amerands.

17.30 Soler, Van Aert e Poels viaggiano con 1’13” su Ciccone, Pinot, Uran, Landa, Konrad, Skjelmose, Martin, Aramburu, Houle, Neilands, Teuns, Craddock, Barguil, Guglielmi e Burgaudeau. A 7’20” il gruppo maglia gialla.

17.28 Ciccone, se ha ancora benzina nel serbatoio, deve correre con intelligenza. Anche un 4° posto sull’arrivo del Monte Bianco porterebbe punti preziosi per la maglia a pois.

17.26 Termina il tratto in falsopiano, ora 10 km di discesa prima delle due salite conclusive.

17.25 Oggi gli uomini di classifica si sono disinteressati del successo di tappa. Vedremo se assisteremo a dei botti sul Monte Bianco o se i big stanno già pensando alla cronometro (decisiva?) di martedì.

17.24 Van der Poel, che faceva parte della fuga iniziale, viene riassorbito dal gruppo maglia gialla.

17.22 Neilands, dopo la caduta, fa parte del grupetto con Ciccone.

17.21 Sale a 1’05” il gap dei battistrada nei confronti dei più immediati inseguitori.

17.20 25 km al traguardo.

17.18 Vedremo se Pogacar cercherà un nuovo attacco anche oggi sul Monte Bianco.

17.17 Saranno con ogni probabilità Van Aert, Poels e Soler a giocarsi la vittoria di tappa. Per loro 55″ di vantaggio sul gruppetto Ciccone, a 6’54” il plotone della maglia gialla.

17.15 30 km all’arrivo.

17.13 Ora lungo tratto in falsopiano, poi altra discesa e, a seguire, la Cote des Amerands: GPM di seconda categoria, 2,7 km al 10,9% di pendenza media. Subito dopo, praticamente senza soluzione di continuità, inizierà la scalata al Monte Bianco: GPM di prima categoria, 7 km al 7,7% di pendenza media e punta del 10,1%.

17.12 Per Ciccone diventa durissima vincere la tappa. 33″ da recuperare a Van Aert, Poels e Soler, non proprio tre corridori qualsiasi…

17.10 Al momento Ciccone e Powless sono a pari punti nella classifica dei GPM con 58 punti. La maglia a pois andrebbe sulle spalle dell’italiano, perché ha conquistato più GPM di prima categoria rispetto all’americano (3-1). La prima discriminante sarebbe il numero di GPM Hors Catégorie vinti, ma entrambi sono a ‘zero’.

17.08 Sale a 24″ il margine del terzetto di testa su Pinot, Landa, Ciccone, Konrad, Skjelmose, Martin, Aramburu, Houle, Craddock, Barguil, Guglielmi e Burgaudeau.

17.07 Dunque ora davanti sono rimasti in tre: Van Aert, Soler e Poels. 35 km al traguardo.

17.06 BRUTTA CADUTA DI NEILANDS IN DISCESA! E’ finito contro un muretto, ma per fortuna è cosciente.

17.05 Sempre 20″ il vantaggio di Van Aert, Soler, Poels e Neilands sul gruppetto di Ciccone.

17.04 Soler perde qualche metro in discesa, poi rientra.

17.03 Adesso, con una locomotiva come Van Aert, andare a riprendere i primi 4 è davvero durissima.

17.02 40 km al traguardo.

17.01 Mancano ancora due salite da affrontare: la Cote des Amerands e il Monte Bianco.

17.00 Il quartetto di testa ha 13″ di vantaggio sui più immediati inseguitori e 6’24” sul plotone della maglia gialla.

16.59 Il gruppetto di Ciccone si trova a 20″ dalla vetta.

16.59 Caduta in discesa per Uran e Hamilton.

16.58 Si è formato un quartetto in discesa con Van Aert, Soler, Poels e Neilands.

16.56 Ora discesa di 11 km, poi 12 km in falsopiano, a seguire nuova discesa di 10 km. Dunque un momento in cui, chi vuole, potrebbe fare la differenza.

16.55 Soler transita per primo al GPM , a 11″ Van Aert e Neilands, poi Poels. Nessun punto per Ciccone.

16.55 SCATTO SECCO DI VAN AERT! Ciccone non sembra avere la forza di reagire!

16.52 Un chilometro al GPM.

16.53 Soler ha già guadagnato 16″, attenzione. E’ un osso durissimo…

16.51 47,5 km al traguardo.

16.51 Attacca Soler nel gruppetto di testa, non risponde Ciccone, che continua a salire con il suo passo. 2 km al GPM.

16.51 Al momento Ciccone è in testa alla classifica dei GPM con 58 punti, gli stessi di Powless. Vingegaard segue a 54.

16.50 Ciccone sta spendendo tanto in questa fase. Giusto pensare alla maglia a pois, ma ci sarebbe anche una tappa da provare a vincere…

16.49 Lo sprint di Ciccone nel precedente GPM del Col de la Croix Fry.

16.48 Il Col des Aravis misura 4,4 km e ha una pendenza media del 5,8%.

16.47 E’ già iniziato il GPM di terza categoria del Col des Aravis.

16.46 Sono rimasti in 21 davanti: Van Aert, Soler, Pinot, Uran, Landa, Poels, Konrad, Ciccone, Skjelmose, Rui Costa, Martin, Aramburu, Hamilton, Houle, Neilands, Craddock, Barguil, Guglielmi, Lutsenko, Traeen e Burgaudeau.

16.45 6’08” il ritardo del plotone principale dalla vetta.

16.43 Ciccone ha preceduto Van Aert, Uran e Craddock al GPM.

16.42 Siamo caduti in basso, quasi estinti, tutto quello che volete. Proprio per questo, vincere la maglia a pois sarebbe un bel traguardo per noi italiani. L’ultimo a riuscirci fu ‘El Diablo’ Claudio Chiappucci nel 1992.

16.41 Ciccone fa lo sprint da solo, nessuno risponde al suo scatto. L’italiano transita per primo sul Col de la Croix Fry ed è maglia a pois virtuale!

16.40 In palio 10 punti a chi transiterà per primo.

16.39 Ciccone a ruota di Skjelmose prima dello sprint.

16.39 Tra poco Ciccone scatterà per andare a prendersi i punti del GPM.

16.38 1 km al GPM.

16.38 55,7 km all’arrivo.

16.37 RIPRESO RUI COSTA!

16.37 Ora Skjelmose torna a mettersi a disposizione di Ciccone.

16.36 1500 metri al GPM e solo 9″ di vantaggio per Rui Costa.

16.35 2 km al GPM. Ciccone torna a lavorare in prima persona. Veramente strano il comportamento di Skjelmose.

16.35 Gaudu, 10° della classifica generale, perde contatto dal plotone principale.

16.34 Ciccone ha trovato un alleato inatteso in Van Aert. Scende a 20″ il margine di Rui Costa.

16.33 In grandissima difficoltà Gaudu: il francese pedala nelle retrovie del gruppo maglia gialla.

16.33 Powless fuori dai giochi, ha già perso 1’43”.

16.32 Skjelmose ha fatto una sgasata e si è scansato. Ora Van Aert in testa al gruppetto che insegue Rui Costa a 23″.

16.31 Finalmente si mette a tirare Skjelmose. Se il danese stava bene, perché non si è messo prima a disposizione del capitano Ciccone?

16.31 Powless si stacca dal gruppetto di cui fa parte Ciccone. Si mette bene nella rincorsa alla maglia a pois.

16.30 Rui Costa potrebbe fare veramente la differenza nella discesa dal Col des Aravis.

16.29 Scende a 36″ il vantaggio di Rui Costa sul gruppetto Ciccone. Ancora 4 km di salita.

16.28 Intanto il passo (regolare) nel gruppo maglia gialla è dettato da Van Baarle, gregario di Vingegaard.

16.27 Powless sembra fare fatica. Si tratta del grande rivale di Ciccone per la maglia a pois, ammesso che non la vinca uno tra Pogacar e Vingegaard…

16.26 Viene riassorbito Haller.

16.26 Barguil dà un cambio a Ciccone e aumenta l’andatura. Poi si ferma quasi subito.

16.25 Rui Costa al comando con 45″ sul gruppetto Ciccone e 6’58” sul plotone principale.

16.26 5 km al GPM.

16.25 Rui Costa ha già 50″ di vantaggio sul gruppetto Ciccone, dove l’unico a tirare è proprio l’italiano.

16.24 Rui Costa stacca Haller e se ne va da solo.

16.23 60 km all’arrivo. La situazione è delicata, perché nessuno dà cambi a Ciccone. L’errore è stato lasciarsi scappare un corridore come Rui Costa.

16.22 Bernal si è staccato dal gruppo maglia gialla.

16.21 Subito dopo il Col de la Croix Fry e la successiva discesa, i corridori affronteranno il Col des Aravis, 4,4 km al 5,8% di pendenza media.

16.19 Si forma una coppia al comando composta da Haller e Rui Costa. A 37″ gli inseguitori con Ciccone, a 7’26” il gruppo principale.

16.18 Rui Costa sta per andare a riprendere Haller, 8 km al GPM.

16.17 Rui Costa è davvero pericoloso, Ciccone non può permettersi il lusso di concedere troppo spazio al lusitano, in caso contrario sarà difficile andare a riprenderlo, soprattutto se accumulerà un margine superiore al minuto.

16.16 Pur non essendo uno scalatore, Haller sta facendo la sua figura. Tra poco verrà ripreso da Rui Costa, portatosi a 20″ dall’austriaco.

16.15 Rui Costa si porta a 31″ da Haller. A 45″ gli altri attaccanti: il gruppo di 38 si sta frantumando. A 7’30” il plotone principale.

16.14 Sono iniziati gli scatti e controscatti tra i fuggitivi. Momento delicato della tappa.

16.12 Ciccone ora si muove in prima persona. Juan Pedro Lopez non è di grande aiuto.

16.12 Scatta Rui Costa all’inseguimento di Haller.

16.11 Haller porta a 55″ il suo vantaggio sugli inseguitori. Potrebbe sottrarre punti preziosi a Ciccone qualora transitasse per primo al GPM.

16.10 Ciccone mette in testa al gruppetto il suo gregario (e compagno di stanza) Juan Pedro Lopez a tirare.

16.09 Haller imbocca proprio ora il Col de la Croix Fry! Vediamo come deciderà di muoversi Giulio Ciccone.

16.08 La prossima salita sarà il Col de la Croix Fry, GPM di prima categoria: 11,3 km al 7% di pendenza media.

16.07 Sta guadagnando ora Haller in un tratto in discesa. Già 40″ di vantaggio sugli inseguitori e 6’46” sul gruppo principale.

16.06 Tra i fuggitivi, il più vincente quest’anno è Skjelmose con 5 affermazioni, seguito da Van der Poel e Lutsenko con 4. 3 invece le vittorie per Ciccone.

16.05 70 km all’arrivo.

16.04 Ciccone ha a disposizione due gregari di lusso come Skjelmose e Juan Pedro Lopez. Dovrà utilizzarli nel migliore dei modi per non farsi sorprendere da eventuali attacchi da lontano.

16.03 La sensazione è che oggi il plotone principale lascerà che siano i fuggitivi a giocarsi la tappa. D’altronde, anche volendo, non è di certo semplice andare a chiudere su ben 38 attaccanti: sono tanti…

16.03 Haller ha già guadagnato 25″. Il gruppo maglia gialla viaggia a 6’30” dalla vetta.

16.02 Haller non è uno scalatore e sta provando ad anticipare gli altri fuggitivi in vista delle montagne.

16.01 Allungo di Marco Haller.

15.58 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questa parte conclusiva del tappone alpino del Tour de France.

15.55 75 chilometri alla conclusione.

15.51 I battistrada che stanno animando questa 15a tappa sono: Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Marc Soler (UAE Team Emirates), Omar Fraile (INEOS Grenadiers), Olivier Le Gac e Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Andrey Amador, Magnus Cort, Neilson Powless e Rigoberto Uran (EF Education Easy-Post), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Mikel Landa e Wout Poels (Bahrain-Victorious), Marco Haller e Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose e Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), Nans Peters (AG2R Citroen Team), Mathieu Van der Poel e Soren Kragh Andersen (Alpecin-Fenix), Rui Costa (Intermarché – Circus – Wanty), Guillaume Martin e Ion Izagirre (Cofidis), Alex Aranburu (Movistar Team), Chris Hamilton (Team DSM), Michael Woods, Hugo Houle, Krists Neilands e Dylan Teuns (Israel – Premier Tech), Lawson Craddock, Christopher Juul-Jensen e Luka Mezgec (Team Jayco AlLula), Warren Barguil e Simon Guglielmi (Team Arkea Samsic), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Jonas Abrahamsen e Torstein Traeen (Uno-X Pro Cycling Team) e Mathieu Bourgadeau (TotalEnergies).

15.49 Nel plotone controlla l’andatura Christophe Laporte e il distacco resta intorno agli otto minuti.

15.47 80 chilometri all’arrivo, situazione in corsa che rimane stabile in questa fase in attesa dei prossimi due GPM.

15.45 In poco più di due ore di corsa, la media oraria è di 42,4 chilometri orari.

15.43 Rottura del manubrio per Bryan Coquard che è costretto a rallentare e attendere il rientro del gruppo.

15.40 Intanto è stato assorbito il tentativo di Alaphilippe e Lutsenko: gruppo compatto di 38 corridori in testa alla corsa.

15.37 Fra poco inizierà la salita del Col du Marais, non segnata come gran premio della montagna: 10,2 km al 3,2% di pendenza media.

15.35 Gruppo che è transitato a 8’25” dai fuggitivi al GPM.

15.33 Questa la classifica aggiornata della maglia a pois:

1▲1 POWLESS Neilson 58 4

2▼1 VINGEGAARD Jonas 54 –

3- POGAČAR Tadej 48 –

4- CICCONE Giulio 48 6

5- GALL Felix 32 –

15.31 Ecco lo scatto che ha permesso a Ciccone di prendersi il terzo posto sul Col de la Forclaz:

15.28 Ottimo atteggiamento da parte dell’abruzzese, all’attacco, vuole questa maglia a pois e l’obiettivo sta diventando sempre più concreto.

15.26 LA SPARATA DI GIULIO CICCONE! Anticipa Powless e rosicchia due punti sull’americano in ottica maglia a pois.

15.25 Lutsenko passa davanti allo scollinamento, Alaphilippe alla sua ruota. Ora ci sarà la volata per il terzo posto, con 6 punti in palio.

15.23 Barguil fa l’andatura nel gruppo all’inseguimento, Ciccone marcato stretto da Powless che si è messo alla sua ruota.

15.21 L’unica squadra a non essere presente in fuga è la Lotto Dstny.

15.19 In difficoltà Alaphilippe che non riesce a tenere le ruote di Lutsenko, ma il kazako decide di attenderlo per proseguire la salita insieme.

15.17 Anche per il gruppo inizia l’ascesa al Col de la Forclaz de Montmin.

15.15 100 chilometri al traguardo.

15.13 Ciccone che ha messo Juan Pedro Lopez davanti a tenere alta l’andatura.

15.11 Nelle prime posizioni del gruppetto all’inseguimento Giulio Ciccone che deve cercare di dosare le energie.

15.09 Gruppo che sta procedendo a ritmo blando e passa al traguardo volante con otto minuti di ritardo.

15.07 Col de la Forclaz de Montmin che sarà lungo 7,2 km al 7,3% di pendenza media: prima categoria.

15.05 Alle porte il Col de la Forclaz, che sarà affrontato per la quarta volta nella storia del Tour de France, la prima dal 2016, in una tappa alpina sempre con arrivo a Saint-Gervais Mont-Blanc vinta da Romain Bardet.

15.03 Questo il passaggio al traguardo volante:

1 ALAPHILIPPE Julian 20

2 LUTSENKO Alexey 17

3 ABRAHAMSEN Jonas 15

4 KONRAD Patrick 13

5 VAN DER POEL Mathieu 11

6 POLITT Nils 10

7 PINOT Thibaut 9

8 TRÆEN Torstein 8

9 WOODS Michael 7

10 CICCONE Giulio 6

11 FRAILE Omar 5

12 AMADOR Andrey 4

13 URÁN Rigoberto 3

14 CORT Magnus 2

15 MEZGEC Luka 1

15.01 Sprint intermedio che viene vinto senza volata da Alaphilippe.

14.59 Alle porte il traguardo volante di Bluffy, poi comincerà la prima ascesa di giornata.

14.57 Gruppo maglia gialla che si godrà quindi una prima parte di corsa sicuramente più tranquilla, vedremo se le azioni arriveranno nel finale.

14.54 Si avvicinano gli inseguitori ad Alaphilippe e Lutsenko: una trentina di secondi di margine. Fra poco il traguardo volante.

14.52 Jonas Vingegaard accanto a Christophe Laporte: atteggiamento rinunciatario da parte del gruppo, ci sarà una chance per gli uomini in fuga di raccogliere il successo di tappa.

14.50 Questi i corridori presenti nel gruppo inseguitore con la posizione in classifica generale:

12 MARTIN Guillaume 16:50

14 PINOT Thibaut 23:02

15 LANDA Mikel 25:38

25 VAN AERT Wout 1:11:27

26 BARGUIL Warren 1:17:49

29 BURGAUDEAU Mathieu 1:24:26

30 SKJELMOSE Mattias 1:24:47

32 WOODS Michael 1:26:43

37 HAMILTON Chris 1:41:37

38 POELS Wout 1:41:50

40 CICCONE Giulio 1:44:50

41 TEUNS Dylan 1:45:58

50 NEILANDS Krists 1:57:43

60 HOULE Hugo 2:13:13

62 POWLESS Neilson 2:16:02

63 LÓPEZ Juan Pedro 2:16:42

64 ARANBURU Alex 2:17:20

67 VAN DER POEL Mathieu 2:20:24

69 FRAILE Omar 2:21:17

70 POLITT Nils 2:22:26

73 SOLER Marc 2:28:43

85 COSTA Rui 2:50:06

87 PETERS Nans 2:50:26

90 HALLER Marco 2:54:57

92 ABRAHAMSEN Jonas 2:56:09

95 URÁN Rigoberto 3:00:03

100 CRADDOCK Lawson 3:03:51

101 CORT Magnus 3:04:11

116 GUGLIELMI Simon 3:17:27

118 TRÆEN Torstein 3:19:05

119 AMADOR Andrey 3:19:17

123 MEZGEC Luka 3:25:59

127 KRAGH ANDERSEN Søren 3:28:29

128 JUUL-JENSEN Christopher 3:30:14

139 LE GAC Olivier 3:46:18

14.48 Sono 35 i corridori all’inseguimento della coppia al comando e hanno un ritardo che si aggira intorno ai 50 secondi.

14.46 Si è fermato il gruppo maglia gialla che lascia grande spazio ai battistrada che hanno un margine adesso di 2’20”.

14.43 In questo plotoncino c’è anche Neilson Powless che veste la maglia a pois. Nei gran premi della montagna di oggi potrebbe decidersi una buona fetta della classifica dei migliori scalatori.

14.41 Ricordiamo che in fuga ci sono Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) e Alexey Lutsenko (Astana). Nel gruppone all’inseguimento c’è anche Giulio Ciccone che andrà a caccia di punti sul GPM del Col de la Forclaz de Montmin.

14.39 Tutti i corridori si sono rialzati e sono ripartiti: adesso c’è un momento di calma nel gruppo dopo questo grande spavento.

14.37 Sembrava particolarmente dolorante Egan Bernal, coinvolto anche Biniam Girmay. Uno spettatore con un telefonino ha causato questo effetto domino.

14.35 BRUTTISSIMA CADUTA IN GRUPPO! Riescono ad evitarla Vingegaard e Pogacar.

14.33 Manca l’accordo dietro: Ciccone è distante 31” dal gruppo Alaphilippe-Lutsenko.

14.31 130 chilometri all’arrivo.

14.29 van der Poel, van Aert e la Lidl-Trek a guidare l’inseguimento. Gruppo dal quale partono altri corridori.

14.27 Tra i primi due ed il gruppo c’è sempre il drappello con Ciccone e van Aert.

14.25 30” di ritardo per il plotone.

14.23 Plotone comunque vicino ai fuggitivi. Davanti sono scappati Alaphilippe e Lutsenko.

14.21 Dal gruppo si muove Tom Pidcock con Philipsen in Maglia Verde, Majka e Kelderman.

14.20 Davanti scatta ancora Alaphilippe con Lutsenko, provano a reagire i Lidl-Trek che proteggono Ciccone. C’è anche Powless.

14.19 140 chilometri all’arrivo.

14.18 Per un attimo si è mosso anche Pidcock con Bilbao, ma van Baarle ha reagito prontamente.

14.17 Si raggruppano davanti, oltre venti al comando: c’è anche Giulio Ciccone.

14.14 Proseguono gli scatti dal gruppo, sempre van Aert a dettare l’andatura davanti. Nel frattempo Jumbo-Visma a controllare in gruppo.

14.11 van Aert si riporta sulla vetta e arriva la risposta della UAE Emirates con Marc Soler.

14.09 Devastante Wout van Aert che riparte dal gruppo e stacca tutti.

14.07 Alaphilippe, Lutsenko e Paret-Paintre si riportano su Politt. Quattro all’attacco.

14.04 Si muove Julian Alaphilippe con Lutsenko.

14.01 Cambio di bici per il campione francese Madouas.

14.00 150 chilometri all’arrivo.

13.59 Prova in solitaria Nils Politt.

13.57 Raggiunti gli otto, ripartono gli scatti.

13.54 15” di ritardo per il gruppo dagli 8 davanti, l’obiettivo della Lidl-Trek è lanciare Ciccone sulla prossima salita di 8 chilometri (non è GPM).

13.52 Dietro però non ci sta la Lidl-Trek che reagisce.

13.51 Si è sganciato un gruppetto con Powless, Bettiol, van der Poel e una decina di uomini.

13.49 160 chilometri al traguardo.

13.47 Alberto Bettiol si lancia in favore di Powless.

13.45 Il drappello con Bilbao, Gall e Kuss riesce a rientrare.

13.43 Continuano gli scatti davanti.

13.42 Anche Pello Bilbao e Sepp Kuss rimasti indietro. 30” di ritardo per loro.

13.40 Si è spezzato il plotone, alcuni corridori sono rimasti indietro.

13.37 170 chilometri all’arrivo.

13.36 Mostruosi van Aert e Pedersen davanti.

13.34 Arriva davanti Wout van Aert, il belga oggi forse vuole andare in fuga per anticipare i tempi.

13.32 Mads Pedersen scatenato in favore di Ciccone.

13.30 Giulio Ciccone molto attivo in testa al gruppo.

13.29 Ovviamente subito scatti e controscatti.

13.27 PARTITA UFFICIALMENTE LA QUINDICESIMA TAPPA!

13.25 Tutto pronto per la battaglia:

13.23 Condizioni meteo perfette, al momento neanche troppo alta la temperatura, ideale per i corridori.

13.20 Oggi sarà gran battaglia per la fuga, probabile che arrivi il tentativo da lontano.

13.17 Altri 6 chilometri di trasferimento prima del via.

13.14 L’Italia si aspetta tanto da Giulio Ciccone: l’azzurro in formissima ieri, va a caccia ancora di punti importanti per la Maglia a Pois.

13.11 Un nuovo ritiro dopo la caduta di ieri, si tratta di Daniel Martinez (Ineos Grenadiers).

13.08 Inizia il tratto di trasferimento che anticipa il chilometro zero.

13.05 Partenza ufficiale oggi prevista alle 13.20, i corridori hanno completato le operazioni al foglio firma.

13.01 Il danese ieri è riuscito a difendersi guadagnando addirittura un secondo sul rivale sloveno. Oggi un altro round. Poi il giorno di riposo e l’ultima settimana.

12.59 C’è ovviamente grande attesa per l’ennesimo duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, in palio ancora una volta la Maglia Gialla.

12.57 Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso di oggi:

A differenza delle scorse giornate, inizio meno scoppiettante. 179 chilometri da percorrere. I primi 70 sono mossi, ma senza GPM da affrontare, poi si comincia a scalare il Col de la Forclaz de Montmin (7,2 km al 7,3%). Da lì in poi non c’è un attimo di pausa: Col de la Croix Fry (11,3 km al 7%) e Col de Aravis (4,4 km al 5,8%) praticamente consecutivi, prima di un falsopiano ed una discesa che anticipano il gran finale. Côte de Amerands (2,7 km al 10,9%) un antipasto prima del finale in salita di 7 chilometri al 7,7% sul Monte Bianco.

12.53 La frazione odierna parte da Les Gets les Portes du Soleil per arrivare a Saint-Gervais Mont-Blanc: 179 chilometri e quasi 4500 metri di dislivello.

12.50 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quindicesima tappa del Tour de France 2023.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa del Tour de France 2023. Si rimane sulle Alpi con un’altra frazione dura: gli uomini di classifica saranno ancora grandi protagonisti sulle ascese odierne.

Si parte da Les Gets les Portes du Soleil per arrivare a Saint-Gervais Mont-Blanc: 179 chilometri e quasi 4500 metri di dislivello che renderanno la frazione dura quasi in ogni sua parte. Dopo l’avvio subito qualche sali e scendi prima di arrivare al primo GPM di giornata, il Col de la Forclaz de Montmin (7,2 km al 7,3%). Successivamente ci sarà la discesa, un piccolo strappo per arrivare al Col du Marais e un altro GPM di prima categoria, il Col de la Croix Fry (11,3 km al 7%). In rapida successione la corsa affronterà Col des Aravis (4,4 km al 5,8%), Côte des Amerands (2,7 km al 10,9% e picchi al 17%) e l’ascesa finale a Saint-Gervais Mont-Blanc (7 km al 7,7%).

Sarà ancora duello tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Sono i grandi protagonisti di questa Grande Boucle, stanno lottando per il successo e sono separati da appena dieci secondi in classifica generale. Proverà ad andare in fuga Giulio Ciccone per prendere punti per la classifica della maglia a pois e per lottare per il successo di tappa. Vedremo se confermerà le ottime cose fatte ieri Carlos Rodriguez e se riuscirà a reagire Tom Pidcock dopo una giornata complicata. Deve risalire anche Jai Hindley, meno brillante rispetto alla prima settimana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quindicesima tappa del Tour de France 2023. Si comincia alle 13.05, noi vi offriremo aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 12.50. Buon divertimento!

