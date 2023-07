Tour de France 2023: Wout Poels trionfa nella quindicesima tappa, Vingegaard si difende da Pogacar

Altra tappa bellissima al Tour de France 2023. L’arrivo a Saint-Gervais Mont-Blanc della quindicesima frazione va a chiudere la seconda settimana della Grande Boucle: a trionfare con un vero e proprio colpaccio è Wout Poels. Successo che mancava da addirittura più di un anno all’olandese della Bahrain-Victorious, strepitoso sull’ascesa conclusiva. Resta con merito in Maglia Gialla Jonas Vingegaard.

Anche oggi una prima ora molto confusionaria, con scatti e cadute scombinare i piani dei corridori ed ovviamente un’andatura altissima. Alla fine è andato via praticamente un gruppo: all’attacco Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Marc Soler (UAE Team Emirates), Omar Fraile (INEOS Grenadiers), Olivier Le Gac e Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Andrey Amador, Magnus Cort, Neilson Powless e Rigoberto Uran (EF Education Easy-Post), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Mikel Landa e Wout Poels (Bahrain-Victorious), Marco Haller e Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose e Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), Nans Peters (AG2R Citroen Team), Mathieu Van der Poel e Soren Kragh Andersen (Alpecin-Fenix), Rui Costa (Intermarché – Circus – Wanty), Guillaume Martin e Ion Izagirre (Cofidis), Alex Aranburu (Movistar Team), Chris Hamilton (Team DSM), Michael Woods, Hugo Houle, Krists Neilands e Dylan Teuns (Israel – Premier Tech), Lawson Craddock, Christopher Juul-Jensen e Luka Mezgec (Team Jayco AlLula), Warren Barguil e Simon Guglielmi (Team Arkea Samsic), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Jonas Abrahamsen e Torstein Traeen (Uno-X Pro Cycling Team) e Mathieu Bourgadeau (TotalEnergies).

Principale attore nella prima parte di gara è stato un Giulio Ciccone super: l’azzurro della Lidl-Trek è riuscito nel suo obiettivo, quello di conquistare punti fondamentali per volare al comando della classifica dei GPM e per vestire domani la Maglia a Pois. Successivamente l’attacco di van Aert a raggiungere Soler, con loro si sono aggiunti anche Poels e Neilands, purtroppo caduto in discesa per prendere una borraccia da un motociclista.

Terzetto davanti a giocarsi la vittoria: a sorpresa il colpo è arrivato sulla Côte des Amerands dal Wout meno atteso, Poels, che ha staccato van Aert e si è involato in solitaria verso il traguardo. Primo il neerlandese, poi il belga, terzo Burgaudeau.

Nel gruppo principale solito scenario: ritmo regolare della Jumbo-Visma, accelerazione sul finale della UAE Emirates con Adam Yates a lanciare la sfida tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Oggi però lo sloveno non ne ha avuto per provare a staccare la Maglia Gialla e i due sono arrivati nuovamente in coppia. Ancora bene Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) che guadagna secondi in chiave podio.

Foto: Lapresse