Ordine d’arrivo Tour de France 2023 tappa di oggi: Poels vince dalla fuga, controllo tra Pogacar e Vingegaard

La quindicesima tappa del Tour de France 2023 è andata a Wout Poels. Il neerlandese si infila nella fuga giusta e centra il primo successo in carriera sulle strade delle Grande Boucle riuscendo a stroncare la resistenza di un comunque fenomenale Wout van Aert, costretto ad un nuovo secondo posto.

Nella lotta per la vittoria finale non cambia nulla tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Lo sloveno prova a piazzare una delle sue accelerazioni nell’ultimo chilometro ma stavolta il danese lo marca strettissimo senza lasciargli mai neanche un metro. Adam Yates si avvicina a Carlos Rodriguez per il terzo posto, mentre perdono terreno gli altri concorrenti.

Di seguito l’ordine d’arrivo della tappa di oggi al Tour de France 2023.

ORDINE D’ARRIVO TAPPA DI OGGI TOUR DE FRANCE 2023

1 POELS Wout Bahrain – Victorious 4:40:45

2 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 2:08

3 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 3:00

4 CRADDOCK Lawson Team Jayco AlUla 3:10

5 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 3:14

6 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 3:14

7 MARTIN Guillaume Cofidis 3:32

8 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 3:43

9 GUGLIELMI Simon Team Arkéa Samsic 3:59

10 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 4:20

11 TEUNS Dylan Israel – Premier Tech 25 8 5:06

12 ARANBURU Alex Movistar Team 20 6 5:10

13 HOULE Hugo Israel – Premier Tech 15 4 5:31

14 CICCONE Giulio Lidl – Trek 10 2 5:35

15 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost 5 1 5:53

16 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 6:04

17 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma ,,

18 YATES Adam UAE Team Emirates 6:24

19 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 6:42

20 KUSS Sepp Jumbo-Visma 7:05

21 SOLER Marc UAE Team Emirates ,,

22 GAUDU David Groupama – FDJ 7:15

23 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 7:24

24 MAJKA Rafał UAE Team Emirates 7:52

25 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 7:58

26 GALL Felix AG2R Citroën Team 8:17

27 YATES Simon Team Jayco AlUla 8:20

28 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 8:35

29 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 10:47

30 MÜHLBERGER Gregor Movistar Team ,,

31 BENOOT Tiesj Jumbo-Visma 10:55

32 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team 11:07

33 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 11:48

34 TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team 12:58

35 NEILANDS Krists Israel – Premier Tech 13:18

36 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates 13:54

37 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma ,,

38 HARPER Chris Team Jayco AlUla 14:05

39 HAMILTON Chris Team dsm – firmenich 14:17

40 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 14:33

41 JUNGELS Bob BORA – hansgrohe ,,

42 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team ,,

43 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe ,,

44 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Deceuninck 17:40

45 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Pro Cycling Team 19:10

46 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech 19:38

47 IZAGIRRE Ion Cofidis ,,

48 ALAPHILIPPE Julian Soudal – Quick Step 19:40

49 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 20:22

50 HALLER Marco BORA – hansgrohe 20:55

51 VAN BAARLE Dylan Jumbo-Visma 21:03

52 BERTHET Clément AG2R Citroën Team 21:14

53 COSTA Rui Intermarché – Circus – Wanty 21:27

54 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 21:35

55 LE GAC Olivier Groupama – FDJ 21:47

56 POLITT Nils BORA – hansgrohe 22:03

57 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 22:06

58 CHAMPOUSSIN Clément Team Arkéa Samsic 22:16

Foto: LaPresse