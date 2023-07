LIVE Sinner-Safiullin, Wimbledon 2023 in DIRETTA: in palio la semifinale, l’azzurro deve gestire la pressione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Safiullin, match valido per i quarti di finale di Wimbledon 2023! L’attesa per questo incontro è davvero tantissima: in palio ci sarà la semifinale del terzo slam stagionale contro il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev e il serbo Novak Djokovic.

Per arrivare fino a qui Sinner (testa di serie n.8) ha dovuto sconfiggere, in ordine cronologico, l’argentino Juan Manuel Cerundolo per 6-2 6-2 6-2, l’argentino Diego Schwartzman per 7-5 6-1 6-2, il francese Quentin Halys per 3-6 6-2 6-3 6-4 e, infine, il colombiano Daniel Elahi Galan per 7-6 6-4 6-3. Nel corso di queste partite l’azzurro non ha forse mai convinto appieno, ma quanto fatto da lui è bastato per giungere senza troppi problemi ai quarti di questo importantissimo torneo.

Ora l’altoatesino dovrà alzare il livello, perché per battere il russo Roman Safiullin (n.92 al mondo) servirà sicuramente una prestazione di grande spessore. Il russo, reduce dai successi contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut al primo turno (in cinque set), il francese Corentin Moutet, l’argentino Guido Pella e il canadese Denis Shapovalov, è infatti un avversario in grado di fare molto male e contro di lui saranno dunque da evitare certi cali di attenzione.

Tra Sinner e Safiullin c’è soltanto un precedente: risale all’ATP Cup (torneo internazionale di tennis maschile a squadre) che si è tenuta sul cemento in Australia a gennaio 2022 e in quel caso la vittoria andò all’italiano, capace di imporsi con il punteggio di 7-6 6-3 in un’ora e 58 minuti di gioco.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Safiullin, match valido per i quarti di finale di Wimbledon 2023. Questa partita sarà la seconda di giornata sul campo 1, dopo Pegula-Vondrousova, incontro, quest’ultimo, che inizierà alle ore 14:00 italiane.

Foto: LaPresse