Quante posizioni guadagna Sinner nella classifica ATP Race se batte Safiullin? C’è un rischio pari merito…

Jannik Sinner è atteso dal quarto di finale a Wimbledon 2023. Il tennista italiano scenderà in campo nel pomeriggio odierno per fronteggiare il russo Roman Safiullin, partendo con tutti i favori del pronostico. L’altoatesino non dovrà permettersi di sottovalutare l’avversario se vorrà proseguire la propria avventura nel terzo Slam della stagione e meritarsi la semifinale contro il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev.

Se Jannik Sinner dovesse vincere, farebbe un importante balzo in avanti nella ATP Race, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nell’anno in corso. In caso di successo, infatti, l’azzurro volerebbe a quota 3.175 punti e supererebbe il danese Holger Rune (3.025) e il russo Andrey Rublev (2.965), in attesa dei rispettivi quarti di finale a Wimbledon. In questo caso si isserebbe al quinto posto provvisorio e andrebbe a pari punti con il greco Stefanos Tsitsipas, eliminato agli ottavi a Wimbledon e fermo a quota 3.175.

L’ellenico manterrebbe però la posizione ai danni di Jannik Sinner. In caso di pari punti, infatti, vengono presi in considerazione i risultati ottenuti negli Slam e nei Masters 1000 (escluso Montecarlo) per sciogliere il pari merito: Tsitsipas è a quota 2.380 punti in virtù soprattutto della finale agli Australian Open, dei quarti al Roland Garros e della semifinale a Roma; Sinner sarebbe a 1.995 punti, provenienti soprattutto dalla semifinale di Wimbledon, dalla finale di Miami e dalla semifinale a Indian Wells.

Di seguito il confronto tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas per quanto concerne i punti ottenuti tra Slam e Masters 1000 di livello Mandatory (dunque escludendo Montecarlo), in ottica di un ipotetico pari merito nella ATP Race.

CONFRONTO SINNER-TSITSIPAS A PARI PUNTI NELLA ATP RACE: CHI È DAVANTI

JANNIK SINNER:

Semifinale Wimbledon (Slam): 720

Finale Miami (Masters 1000): 600

Semifinale Indian Wells (Masters 1000): 360

Ottavi di finale Australian Open (Slam): 180

Ottavi di finale Roma (Masters 1000): 90

Secondo turno Roland Garros (Slam): 45

TOTALE: 1.995

STEFANOS TSITSIPAS:

Finale Australian Open (Slam): 1200

Semifinale Roma (Masters 1000): 360

Quarti di finale Roland Garros (Slam): 360

Ottavi Wimbledon (Slam): 180

Quarti di finale Madrid (Masters 1000): 180

Ottavi di finale Miami (Masters 1000): 90

Secondo turno Indian Wells (Masters 1000): 10

TOTALE: 2.380

