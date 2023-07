Quanti soldi ha guadagnato Sinner con la semifinale a Wimbledon? Assegno notevole…

Jannik Sinner ha sconfitto Roman Safiullin in quattro set e si è così qualificato alle semifinali di Wimbledon 2023. Il tennista italiano si è reso protagonista di una buona prova sull’erba britannica e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sull’erba britannica. L’altoatesino ha staccato il biglietto per la semifinale di uno Slam per la prima volta in carriera e venerdì tornerà in campo per fronteggiare il vincente del confronto tra il russo Andrey Rublev e il serbo Novak Djokovic.

L’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 6- contro il sorprendente russo, regolando l’attuale numero 82 del ranking ATP. Il numero 8 al mondo ha sfruttato nel miglior modo possibile un tabellone che si è rivelato estremamente agevole e ora dovrà dare il tutto per tutto in una semifinale che si preannuncia altamente spettacolare. Potrebbe ritrovarsi di fronte quel Djokovic che lo scorso anno lo sconfisse ai quarti di finale dopo essere stato sotto per 2-0.

Il risultato odierno è particolarmente interessante dal punto di vista agonistico per il nostro portacolori, ma c’è anche un importante risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Safiullin e qualificandosi alle semifinali a Wimbledon 2023? Il montepremi è decisamente interessante visto che stiamo parlando di 600.000 sterline (circa 704.850 euro). Chi si qualifica alla finale porterà a casa 1,175 milioni di sterline, mentre chi alzerà al cielo il trofeo si potrà gustare anche un lauto assegno da 2,35 milioni di sterline.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINNER CON LA SEMIFINALE A WIMBLEDON?

600.000 sterline (circa 704.850 euro).

