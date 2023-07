Quando la semifinale di Sinner a Wimbledon? Data, orario, programma, avversario

Jannik Sinner si è qualificato alle semifinali di Wimbledon 2023. Il tennista italiano ha infatti sconfitto il russo Roman Safiullin in quattro set e si è così meritato di proseguire la propria avventura sull’erba britannica, guadagnando il diritto di disputare la prima semifinale in carriera in un torneo dello Slam. L’altoatesino è riuscito a sfruttare nel miglior modo possibile un tabellone sulla carta agevole e venerdì 14 luglio tornerà in campo per fronteggiare il vincente del confronto tra il russo Andrey Rublev e il serbo Novak Djokovic.

Jannik Sinner, attuale numero 8 del ranking ATP, dovrà cercare un’autentica magia. Il 21enne potrebbe infatti trovarsi di fronte il numero 2 al mondo, 23 volte vincitore di tornei dello Slam (in testa alla speciale classifica, detentore del trofeo e quest’anno già trionfatore agli Australian Open e al Rolan Garros). Lo scorso anno l’azzurro si involò sul 2-0 ai quarti di finale, ma poi subì la roboante rimonta del balcanico. L’altra opzione sarebbe il meno temuto numero 7 del mondo, avversario comunque tutt’altro che semplice.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della semifinale con Jannik Sinner a Wimbledon 2023. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport

QUANDO GIOCA SINNER LA SEMIFINALE A WIMBLEDON?

Venerdì 14 luglio. L’orario e l’ordine di gioco sono da definire. Sul Campo Centrale il programma dovrebbe iniziare alle ore 14.30 italiane (a Wimbledon sono un’ora indietro rispetto a noi).

CHI È L’AVVERSARIO DI SINNER NELLA SEMIFINALE A WIMBLEDON?

Il vincente del quarto di finale tra il russo Andrey Rublev e il serbo Novak Djokovic.

Foto: Lapresse