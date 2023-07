LIVE Motocross, GP Fiandre 2023 in DIRETTA: Andrea Adamo punta sulla regolarità per il Mondiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Motocross MX2, GP Fiandre 2023, Adamo cerca punti per il Mondiale.

Jago Geerts (Yamaha), terza forza del Campionato del Mondo FIM di Motocross classe MX2, ha brillato a Lommel, prendendo il comando sin dall’inizio e mantenendo un considerevole vantaggio sui suoi avversari nella gara di qualifica svolta sabato. Simon Langenfelder (GASGAS) ha fatto il possibile per avvicinarsi a Geerts, ma non è riuscito a superarlo. Andrea Adamo termina quarto dietro a Laengenfelder, il siciliano punterà al podio per questo GP.

La gara è stata caratterizzata da un alto livello di competitività e diverse sorprese. Sasha Coenen (KTM) è uscito dalla top ten dopo una caduta, mentre Horgmo (Kawasaki) e De Wolf (Husqvarna) hanno perso terreno a causa di cadute simultanee.

Nonostante la pressione, Geerts ha mantenuto la calma, guidando con precisione e guadagnando la vetta a Lommel. In un finale ricco di colpi di scena, Langenfelder ha commesso un errore costoso, consentendo a Lucas Coenen (Husqvarna) di conquistare il secondo posto, mentre il tedesco si è dovuto accontentare del terzo davanti al siciliano Adamo. Oggi sono previste le due consuete gare.

Evento: Motocross MX2 GP del Fiandre 2023

Data: 23/07/2023

Ore: Gara 1 alle 13.15, Gara-2 16.10

Dove vederla: Eurosport, Rai Play e Rai Sport.

Risultati gara di qualifica:

1 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha

2 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna

3 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS

4 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM

5 72 Everts, Liam BEL FMB KTM

6 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna

7 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki

8 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha

9 517 Gifting, Isak SWE SVEMO GASGAS

10 432 Van Erp, Ivano NED KNMV Yamaha

11 22 Braceras, David ESP RFME Kawasaki

12 79 Coenen, Sacha BEL FMB KTM

13 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha

14 125 Weckman, Emil FIN SML Honda

15 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST EMF Husqvarna

16 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM

17 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda

18 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM

19 73 Zanchi, Ferruccio ITA FMI KTM

20 23 Hammal, Taylor GBR ACU KTM

21 744 Soulimani, Saad FRA FFM Yamaha

22 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO GASGAS

23 511 Krug, Jan GER DMSB Husqvarna

24 123 Tuani, Federico ITA FMI KTM

25 338 Olsson, Filip SWE SVEMO Husqvarna

26 312 Osterhagen, Haakon NOR NMF Fantic

27 446 Petit, Adrien FRA FFM Yamaha

28 912 Rizzi, Joel GBR ACU GASGAS

29 207 Cazal, Xavier FRA FFM GASGAS

30 651 Vettik, Meico EST EMF TM

31 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM

32 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha

33 174 Valeri, Alessandro ITA FMI KTM

34 325 Alfarizi, Delvintor INA IMI Honda

35 122 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Honda

36 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha

37 696 Gwerder, Mike SUI FMS KTM

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MX2, GP delle Fiandre 2023: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 13.15 mentre la gara sarà alle 16.10. Buon divertimento!

Foto: LPS.