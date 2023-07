F1 oggi, GP Ungheria 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 21 luglio, andrà in scena la prima giornata del weekend del GP d’Ungheria, dodicesimo round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Dopo l’appuntamento a Silverstone (Gran Bretagna), pista che richiede grande efficienza aerodinamica e grande percorrenza nei curvoni veloci, le scuderie dovranno affrontare un layout opposto per caratteristiche. Il tracciato magiaro ricorda un po’ Montecarlo per il suo essere assai tortuoso. Interessante sarà capire chi si adatterà.

Un weekend poi con alcune novità, come dichiarato da Mario Isola, responsabile Pirelli: “Quest’anno abbiamo scelto di portare un tris di mescole più morbido (C3, C4 e C5) rispetto al 2022 e sarà sperimentato per la prima volta un nuovo format di allocazione di gomme per le qualifiche (ATA, Alternative Tyre Allocation), che prevede l’obbligo in caso di pista asciutta di utilizzo della Hard in Q1, la Medium in Q2 e la Soft in Q3. Entrambe queste novità possono, almeno sulla carta, offrire un ventaglio di opzioni più ampio proprio in termini di strategia“.

La prima giornata del weekend del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

CALENDARIO GP UNGHERIA F1 2023 OGGI

Venerdì 21 luglio

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP GRAN UNGHERIA F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Venerdì 21 luglio

Le due sessioni di prove libere non saranno trasmesse in chiaro.

Foto: LiveMedia/Antonin Vincent / Dppi/DPPI