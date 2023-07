F1, GP Ungheria 2023: risultati e classifica FP2. Leclerc registra il miglior tempo, Red Bull in trincea

Arrivano buoni segnali dalla Ferrari al termine della FP2, seconda sessione di prove libere del GP d’Ungheria, dodicesimo round del Mondiale 2023 di F1. Dopo aver segnato il settimo tempo in occasione del primo segmento infatti Charles Leclerc è risultato il pilota più veloce, girando in 1:17.686.

Il monegasco ha inoltre dimostrato di avere un buon passo gara, fattore che lascia ben sperare in vista delle qualifiche previste per domani. Bene anche Lando Norris, secondo con un gap di +0.015 davanti a Pierre Gasly, terzo con +0.232. Ha faticato certamente di più invece Carlos Sainz, decimo con +0.422 e con qualcosa da rivedere.

Sessione in trincea invece per la Red Bull. Dopo essere praticamente rimasto quasi fermo ai box nella prima sessione Max Verstappen ha strappato l’undicesimo tempo con +0.593. Tanti problemi poi per Perez, diciottesimo in +1.292, mentrein casa Mercedes Russell, primo in FP1, si è posizionato al ventesimo posto con +1.489.

Di seguito la classifica completa della FP2.

CLASSIFICA FP2 GP UNGHERIA 2022 F1

1 Charles LECLERC Ferrari 1:17.686 5

2 Lando NORRIS McLaren+0.015 3

3 Pierre GASLY Alpine+0.232 3

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.248 4

5 Esteban OCON Alpine+0.359 3

6 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.372 3

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.399 5

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.419 6

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.422 7

10 Carlos SAINZ Ferrari+0.496 5

11 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.593 3

12 Lance STROLL Aston Martin+0.633 4

13 Alexander ALBON Williams+0.691 4

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.699 6

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.818 3

16 Lewis HAMILTON Mercedes+1.060 4

17 Logan SARGEANT Williams+1.150 5

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.292 4

19 Oscar PIASTRI McLaren+1.431 3

20 George RUSSELL Mercedes+1.489 3

Foto: LaPresse