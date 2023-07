LIVE F1, GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA: orario gara e programma TV8. Ferrari a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La presentazione della gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1. Sullo storico e complicato circuito di Silverstone, assisteremo a una gara nella quale la domanda è la solita: chi riuscirà a fermare l’incedere di Max Verstappen sulla Red Bull?

L’olandese partirà dalla pole-position ed è chiaramente indiziato per ottenere l’ottava vittoria su dieci gare disputate quest’anno, considerando che nelle altre due che non ha vinto è arrivato secondo. Una continuità di rendimento spaventosa, dettata dal feeling con la sua RB19 che gli permette di svettare con un certo agio in tutte le condizioni (asciutto o bagnato).

La Ferrari va a caccia del podio, ma non sarà semplice. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz partiranno in quarta e quinta posizione, considerata la sorprendente prestazione delle due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri, rispettivamente secondo e terzo. Da capire se le due vetture di Woking saranno altrettanto veloci in gara. Tuttavia, la Rossa dovrà guardarsi dalle Mercedes, in sesta e settima piazza con George Russell e Lewis Hamilton, molto veloci nel corso delle prove libere.

OA Sport di offre la DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 16.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Dppi/DPPI