F1, Verstappen in pole position a Silverstone davanti alle sorprendenti McLaren. 4° Leclerc e 5° Sainz, out in Q1 Perez

Max Verstappen non sbaglia più un colpo e conquista la pole position anche per il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fenomeno olandese della Red Bull si porta così a quota 27 partenze al palo in carriera (di cui cinque consecutive e sette complessive quest’anno) e domani andrà a caccia dell’ennesimo successo per continuare ad allungare in testa al campionato.

La rivelazione del sabato a Silverstone è però la McLaren, che piazza le sue macchine in seconda e terza posizione con il beniamino locale Lando Norris e con il rookie australiano Oscar Piastri davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Sesta e settima piazza per le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, mentre completano la top10 Alex Albon con la Williams, Fernando Alonso con l’Aston Martin e Pierre Gasly con l’Alpine. Disastro Sergio Perez, 16° con la seconda RB19.

In Q1 la pista è umida in poche curve ma prevalentemente asciutta, di conseguenza ci si migliora giro dopo giro con le gomme slick. A 3 minuti dalla fine Magnussen si ferma in piena traiettoria per un problema di affidabilità alla sua Haas, provocando una bandiera rossa e mancando l’accesso alla fase successiva. L’ultimo giro dopo la ripartenza diventa decisivo: Alonso si salva per 19 millesimi, eliminando clamorosamente la Red Bull di Perez oltre alle AlphaTauri di Tsunoda (17°) e De Vries (19°) e all’Alfa Romeo di Zhou (18°).

In Q2 Bottas non può scendere in pista per un guasto alla sua Alfa Romeo e resta dunque escluso dalla top10. L’evoluzione del tracciato è notevole e l’ultimo minuto si rivela cruciale: Verstappen chiude con il miglior tempo in 1’27″702 davanti alle ottime McLaren di Piastri e Norris, mentre non riescono a superare il taglio Hulkenberg con la Haas, Stroll con l’Aston Martin, Ocon con l’Alpine e Sargeant con la Williams

In Q3 Verstappen è l’unico a poter utilizzare un set di gomme nuove per il primo tentativo di time-attack e va in pole provvisoria in 1’27″084 con un margine di 6 decimi sugli inseguitori. Secondo Hamilton davanti a Piastri, Leclerc, Sainz e Alonso. All’ultimo giro Norris si inventa una magia e si porta clamorosamente in pole provvisoria, venendo poi beffato dalla Red Bull per 241 millesimi. 3° Piastri con l’altra McLaren davanti alle Rosse di Leclerc e Sainz, poi le Mercedes di Russell e Hamilton. Solo 9° Alonso.

RISULTATI QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:26.720 6

2 Lando NORRIS McLaren+0.241 7

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.372 7

4 Charles LECLERC Ferrari+0.416 7

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.428 7

6 George RUSSELL Mercedes+0.435 7

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.491 7

8 Alexander ALBON Williams+0.810 7

9 Fernando ALONSO Aston Martin+0.939 7

10 Pierre GASLY Alpine+0.969 6

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 5

12 Lance STROLL Aston Martin- – 5

13 Esteban OCON Alpine- – 4

14 Logan SARGEANT Williams- – 6

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 3

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 3

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 3

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 3

19 Nyck DE VRIES AlphaTauri- – 3

20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

Foto: Lapresse