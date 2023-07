LIVE F1, GP Belgio 2023 in DIRETTA: griglia di partenza, Leclerc in pole dopo la penalità a Verstappen!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nostra DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Belgio finisce qui.

18.27 Anche partendo sesto, domenica il favorito sarà chiaramente sempre Max Verstappen. La Ferrari non deve illudersi, ma sperare nel podio non è proibito: da capire quale sarà la gestione delle gomme.

18.26 Questa la griglia di partenza considerata la penalità di Verstappen (per la gara lunga di domenica):

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di cinque posizioni

7. Lando Norris (McLaren)

8. George Russell (Mercedes)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Esteban Ocon (Alpine)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18. Logan Sargeant (Williams)

19. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

20. Nico Hulkenberg (Haas)

18.24 Ricordiamo che domani il programma non sarà lo stesso: questa qualifica è stata valida per la griglia di domenica, mentre domani ci saranno la Sprint Shootout in mattinata e la Sprint Race nel pomeriggio.

18.23 Buona anche la quinta posizione di Carlos Sainz, pole-man in Belgio lo scorso anno. Lo spagnolo è riuscito a battere entrambe le Mercedes.

18.21 E’ la ventesima pole position della carriera per Charles Leclerc, ha fatto il massimo, salvandosi alla grande in Q1 e in Q2 all’ultimo giro e battendo Perez e Hamilton in Q3.

18.19 Questi i tempi nel Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:46.168 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.820 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.877 6

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.919 6

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.984 6

6 Oscar PIASTRI McLaren+1.197 6

7 Lando NORRIS McLaren+1.501 6

8 George RUSSELL Mercedes+1.637 5

9 Fernando ALONSO Aston Martin+1.675 6

10 Lance STROLL Aston Martin+2.673 7

18.18 Dalla pole position partirà Charles Leclerc, visto che Verstappen è penalizzato di cinque posizioni e scatterà dalla sesta posizione.

18.17 VERSTAPPEN CLAMOROSO! 1:46.168, Perez si mette in terza posizione, mentre Hamilton è quarto. Quinto Sainz.

18.16 CHE GIRO PER LECLERC! 1:46.988! Ma sta arrivando anche Verstappen.

18.15 Verstappen più veloce di 83 millesimi rispetto a Leclerc nel primo settore.

18.14 Inizia in questo momento il giro per le due Ferrari: Leclerc fa segnare 31.287 nel primo settore.

18.13 Prima Leclerc e poi Sainz: le due Ferrari tornano in pista, subito dietro Max Verstappen.

18.12 Le due Mercedes sono rimaste in pista per fare subito il secondo giro, ma si sono migliorate di poco: sesto Hamilton e nono Russell.

18.11 Questa la classifica dopo il primo tentativo:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:47.931 5

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.128 5

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.421 5

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.578 6

5 Lando NORRIS McLaren+0.770 5

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.949 5

7 Fernando ALONSO Aston Martin+1.233 4

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.350 5

9 George RUSSELL Mercedes+1.553 5

10 Lance STROLL Aston Martin+2.396 4

18.10 Carlos Sainz la mette in terza posizione provvisoria: 1:48.352.

18.09 Max Verstappen! 1:48.059 per l’olandese. LECLERC! 1:47.931! Al momento è il pole il ferrarista!

18.08 Oscar Piastri al comando provvisoriamente! 1:48.509, dietro Norris a due decimi.

18.07 Che primo settore per Verstappen! 31.494! Ma Sainz fa ancora meglio: 31.468.

18.06 Il più veloce nel primo settore finora è proprio Alonso: 31.781.

18.05 Il primo a lanciarsi sarà Fernando Alonso, tutti con gomma soft nuova.

18.04 Escono ancora velocemente i piloti Mercedes, così come quelli della McLaren.

18.03 BANDIERA VERDE! VIA ALLA Q3!

18.01 Davvero bravissimo Leclerc sia in Q1 che in Q2: il monegasco si è trovato a rischio in entrambe le sessioni con la necessità di fare il giro veloce all’ultimo tentativo e in entrambi i casi ha tirato fuori una grande prestazione.

17.59 Nello stesso punto in cui era uscito Ocon, c’è stato un testacoda anche da parte di Magnussen.

17.57 Ritardato l’inizio del Q3 per rimettere a posto le barriere dopo il contatto con il muro di Esteban Ocon.

17.55 Estromessi dal Q3 quindi Tsunoda, Gasly, Magnussen, Bottas e Ocon. Davvero un gran rischio corso da Verstappen.

17.54 Questi i tempi del Q2:

1 Oscar PIASTRI McLaren 1:51.534 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.177 3

3 Charles LECLERC Ferrari+0.483 4

4 Lance STROLL Aston Martin+0.659 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.718 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.811 4

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.819 4

8 George RUSSELL Mercedes+1.071 4

9 Fernando ALONSO Aston Martin+1.217 4

10 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.250 4

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.614 4

12 Pierre GASLY Alpine+2.137 4

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.626 4

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+3.160 5

15 Esteban OCON Alpine+4.838 4

17.52 LECLERC SI METTE IN TERZA POSIZIONE! A mezzo secondo da Piastri! Verstappen in Q3 come decimo! Il campione del mondo ha rischiato grosso.

17.51 Piastri al comando con 1:51.534, Leclerc non ha fatto un gran primo settore ed è dodicesimo. Ha bisogno del giro il ferrarista.

17.50 Norris si accende con gomma soft: 1:54.051, subito dietro Sainz. Tutti stanno migliorando le loro prestazioni. Leclerc ha trovato traffico e si deve rilanciare: è ottavo.

17.49 Tutti si stanno migliorando con gomma soft, Leclerc addirittura fucsia nel primo settore con 32.405.

17.48 Ocon tocca le barriere e danneggia l’ala anteriore: costretto a rientrare ai box il pilota Alpine.

17.47 Finora non sta pagando per nessuno la scelta della gomma da asciutto, solo Piastri si è migliorato, ma solo nel primo settore.

17.46 Bottas che sta facendo un giro di riscaldamento, ma anche Russell sta facendo fatica con gomma soft: si peggiora il britannico della Mercedes.

17.45 Bottas è il primo a lanciarsi con gomma soft, ma il pilota Alfa Romeo non si sta migliorando nel primo settore. Rientra ai box Sainz per montare gomma slick.

17.44 Leclerc è rientrato ai box, mentre Sainz rimane dentro con gomma intermedia: è un bel rischio. Tutti stanno montando gomma slick.

17.43 Valtteri Bottas in pista con gomma soft! Il primo a girare con gomma da asciutto. Il finlandese sarà il riferimento.

17.42 Il primo degli eliminato in questo momento è Carlos Sainz: ha fatto fatica lo spagnolo con un tempo di 1:57.810 con gomma usata.

17.41 Max Verstappen! 1:55.536 per l’olandese, 447 millesimi su Perez e 709 su Leclerc.

17.40 Che giro per Oscar Piastri! 1:56.370, l’australiano è davanti a Ocon per appena due millesimi.

17.39 1:58.024 per Hamilton, ma il britannico viene battuto dai tempi di Bottas e di Magnussen: 1;57.413 per il pilota Haas.

17.38 Tutti hanno montato ancora gomma intermedia: il primo a lanciarsi è Lewis Hamilton, pole-man a Budapest.

17.37 In pista ora anche le due Ferrari, ai box è rimasto solo Lando Norris.

17.36 Entrano subito in pista Hamilton, Russell, Piastri, Perez e Stroll.

17.35 BANDIERA VERDE! VIA AL Q2! Si vuole recuperare il tempo perso per il ritardo nell’inizio del Q1.

17.34 Arriva la notizia che era praticamente data per certa da questa mattina: Max Verstappen sarà penalizzato di cinque posizioni sulla griglia di partenza.

17.33 Questi i tempi del Q1:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:58.300 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.215 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.263 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.388 2

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.534 2

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.572 2

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.599 1

8 George RUSSELL Mercedes+0.735 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.744 2

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.184 2

11 Pierre GASLY Alpine+1.211 2

12 Esteban OCON Alpine+1.334 2

13 Lance STROLL Aston Martin+1.363 2

14 Lando NORRIS McLaren+1.681 2

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.720 2

16 Alexander ALBON Williams+2.014 2

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.532 2

18 Logan SARGEANT Williams+3.235 1

19 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+3.859 2

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+4.866 2

17.32 Si è preso un bel rischio Lando Norris che ha concluso questo Q1 in quattordicesima posizione.

17.31 MIGLIOR TEMPO PER CHARLES LECLERC! 1:58.300! Ultimo settore pazzesco, due decimi a Verstappen! Sainz si mette in quarta piazza.

17.30 Leclerc in questo momento è sedicesimo, si sta migliorando, ma sta rischiando tantissimo.

17.29 E’ riuscito a passare sotto il traguardo Carlos Sainz e a non prendere bandiera a scacchi. Intanto miglior prestazione per Verstappen: 1:58.515.

17.28 C’è il grosso rischio di trovarsi nel traffico davanti per Leclerc e Sainz: il monegasco è sceso ora in dodicesima posizione.

17.27 Dalle retrovie si stanno notevolmente migliorando Magnussen e Albon: devono migliorarsi anche le due Ferrari.

17.26 Ha cambiato velocemente le gomme anche Sainz: entrambi sono al filo per poter fare un ulteriore tentativo.

17.25 Hamilton! 1:58.841. Leclerc rientra ora ai box ed è nono: a rischio il monegasco in questa posizione.

17.23 Questi i tempi a cinque minuti dal termine del Q1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:58.932 1

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.123 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.912 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.979 1

5 Charles LECLERC Ferrari+1.760 1

6 Fernando ALONSO Aston Martin+1.820 1

7 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.900 2

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.068 2

9 George RUSSELL Mercedes+2.553 2

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.730 2

11 Lewis HAMILTON Mercedes+2.782 2

12 Lando NORRIS McLaren+2.942 2

13 Lance STROLL Aston Martin+3.074 1

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+3.227 2

15 Pierre GASLY Alpine+3.434 2

16 Esteban OCON Alpine+3.556 2

17 Alexander ALBON Williams+3.556 2

18 Logan SARGEANT Williams+3.795 1

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+3.806 2

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+4.234 1

17.22 Si fermano ai box Alonso che occupa la terza posizione e Norris che occupa la nona.

17.21 Leclerc era in zona eliminazione, ma si è rilanciato e si è migiorato: sesta posizione a un secondo da Sainz.

17.20 Carlos Sainz il più veloce! 2:00.536, 19 millesimi davanti a Max Verstappen.

17.19 Miglior giro per Oscar Piastri! 2:01.438 per l’australiano con la sua McLaren. Nel frattempo va lungo Norris che rischia tanto nel secondo settore.

17.18 Verstappen si inserisce tra le due Mercedes in seconda posizione, a poco più di un decimo dal tempo di Russell.

17.17 Russell si rimette al comando con il tempo di 2:01.485.

17.16 Verstappen si è fermato a metà della pista per evitare di fare impeding a qualcuno ed evitare il traffico per il suo giro.

17.15 Norris davanti sempre con gomma intermedia con il tempo di 2:01.874. Pista che andrà sempre più a migliorarsi.

17.14 2:02.360 per Russell, ma Hamilton batte il compagno di squadra: 2:02.280.

17.12 Primo giro cronometrato che inizia per Russell con gomma intermedia, subito dietro si è lanciato Hamilton.

17.11 Via le termocoperte: in pista anche le McLaren, Perez e quasi tutto pronto per Sainz e Leclerc.

17.10 SEMAFORO VERDE! VIA ALLE QUALIFICHE DEL GP DEL BELGIO!

17.08 Le due Mercedes si mettono pronte sulla linea che delimita la fine della pit lane: Russell e Hamilton vogliono subito fare un giro con gomme intermedie per poi montare gomma slick.

17.06 Si può scendere in pista con gomma intermedia, ma è tutt’altro che improbabile che con il passare dei minuti si passi anche alla gomma da asciutto.

17.03 Pioggia che in questi minuti è cessata e la pista si sta già progressivamente asciugando: in lontananza si vede arrivare anche il sole sulla pista.

17.01 Arriva adesso la comunicazione ufficiale che annuncia il ritardo di dieci minuti dell’inizio di queste qualifiche: si comincerà quindi alle 17.10.

16.58 Condizioni della pista ancora decisamente bagnata: almeno inizialmente tutti monteranno gomma full wet. Vedremo cosa potrà accadere con il passare della sessione.

16.56 Lewis Hamilton è il pilota ad aver raggiunto più pole position su questo tracciato: 6 le partenze al palo (2008, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020). Sono altri quattro i piloti attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Spa-Francorchamps. All’inglese si aggiungono Charles Leclerc (2019), Max Verstappen (2021) e Carlos Sainz (2022). Dopo la pole di Budapest, il pilota Mercedes va alla ricerca della 105a pole della carriera.

16.52 Vedremo se si confermerà anche la McLaren che sembra essere diventata la seconda forza del campionato insieme alla Mercedes dopo gli aggiornamenti di Silverstone. Circuito che potrebbe addirsi bene anche alle caratteristiche della Aston Martin, in difficoltà nelle ultime uscite.

16.48 Ferrari che cerca il riscatto dopo le ultime due gare che sono state piuttosto grigie. La Rossa è la scuderia più vincente in assoluto in Belgio, avendo raccolto ben 18 vittorie. Quattro con Michael Schumacher (1996, 1997, 2001, 2002); due con Alberto Ascari (1952, 1953), Niki Lauda (1975, 1976) e Kimi Räikkönen (2007, 2009); una con Peter Collins (1956), Phil Hill (1961), John Surtees (1966), Jody Scheckter (1979), Michele Alboreto (1984), Felipe Massa (2008), Sebastian Vettel (2018) e Charles Leclerc (2019).

16.44 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 452

2 MERCEDES 223

3 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 184

4 FERRARI 167

5 MCLAREN MERCEDES 87

6 ALPINE RENAULT 47

7 WILLIAMS MERCEDES 11

8 HAAS FERRARI 11

9 ALFA ROMEO FERRARI 9

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 2

16.40 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2023

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 281

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 171

3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 139

4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 133

5 George Russell GBR MERCEDES 90

6 Carlos Sainz ESP FERRARI 87

7 Charles Leclerc MON FERRARI 80

8 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 60

9 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 45

10 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 31

11 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 27

12 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 16

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 11

14 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 5

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 2

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 2

19 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

20 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

21 Daniel Ricciardo AUS ALPHATAURI HONDA RBPT 0

16.36 Sono quattro i piloti attualmente in attività ad aver già vinto in Belgio: 4 successi per Lewis Hamilton (2010, 2015, 2017, 2020), a quota 2 Max Verstappen (nel GP dietro la safety car nel 2021 e nel 2022), mentre si sono imposti 1 volta a testa Daniel Ricciardo (2014) e Charles Leclerc (2019).

16.33 Il pilota più vincente in assoluto a Spa è Michael Schumacher, capace di imporsi in ben 6 occasioni (1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002). Il fenomeno tedesco abbia tagliato per primo il traguardo anche nel 1994, venendo però squalificato dopo la gara a causa dell’eccessivo consumo del fondo della sua Benetton.

16.31 Max Verstappen ha sostituito il cambio per la quinta volta in questa stagione, oltre i quattro cambi consentiti: il campione del mondo sarà così penalizzato di cinque posizioni sulla griglia di partenza di domenica.

16.29 Ancora non c’è la garanzia di svolgere le qualifiche: in caso non si potessero disputare a causa della pioggia, la FIA ha deciso che le FP1 non saranno decisive per stabilire la griglia di partenza, ma per questa si prenderà la classifica mondiale.

16.26 È il terzo fine settimana della stagione con la Sprint Race: di conseguenza c’è solo una sessione di prove libere, le qualifiche valide per la domenica oggi e le qualifiche shootout per la griglia della Sprint Race domani mattina.

16.23 Come sovente accade nelle Ardenne, le condizioni sono difficili: la prima sessione di prove libere è stata caratterizzata da una pioggia battente che si sta abbattendo sul circuito anche per le qualifiche. Gerarchie che cambieranno?

16.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Belgio sul tracciato di Spa-Francorschamps.

14.34 Se le condizioni rimarranno le medesime, sarà davvero complicato pensare che le qualifiche si possano svolgere in maniera regolare con una visibilità così bassa. Red Bull favorite, ma occhio alle McLaren…

14.32 Sainz chiude, quindi, in vetta la FP1 ma i giri completati sono stati davvero pochissimi, Verstappen non ne ha chiuso nemmeno uno. Vedremo come si svilupperà la situazione in vista delle qualifiche.

14.30 BANDIERA A SCACCHI, SI CHIUDE LA FP1. Le Ferrari, Hamilton, le Haas e le Alfa Romeo entrano in pista per una prova di partenza…

14.29 RIEPILOGO TEMPI FP1

1 Carlos SAINZ Ferrari2:03.207 2

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.585 2

3 Lando NORRIS McLaren+1.277 2

4 Charles LECLERC Ferrari+4.941 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.033 2

6 Alexander ALBON Williams+5.187 2

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+5.860 3

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+6.022 2

9 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+6.112 3

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+6.835 2

11 Fernando ALONSO Aston Martin+7.076 2

12 Lewis HAMILTON Mercedes+7.092 2

13 George RUSSELL Mercedes+7.268 3

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+8.878 3

15GuanyuZHOUAlfa Romeo+10.795 2

16 Logan SARGEANT Williams- – 2

17 Lance STROLL Aston Martin- – 3

18 Pierre GASLY Alpine- – 1

19 Esteban OCON Alpine- – 1

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- –

14.28 Pochi istanti e sarà bandiera a scacchi. Si chiude una sessione assolutamente interlocutoria e che era tutto ciò che team e piloti non si auguravano in vista del prosieguo del weekend…

14.26 La situazione su Spa è davvero complicata e non fa che pubblicare. Le nuvole sono basse, la pioggia è battente e le qualifiche delle 17.00 saranno davvero a rischio…

14.24 Siamo al nubifragio ormai a Spa…la sessione si può dire conclusa con il rientro ai box anche di Alonso.

14.23 Stroll viene richiamato ai box con l’annuncio che il team si aspetta altra pioggia pesante nei prossimi minuti…

14.22 Anche Verstappen si ferma subito, mentre le due Aston Martin sono in pista con le intermedie a loro volta..

14.21 Entra in pista anche Alonso seguito da Stroll. Perez cambia idea e torna subito ai box…

14.19 Attenzione! Le due Red Bull entrano in azione! Entrambe con gomme intermedie. Forse un po’ d’azzardo in questo momento e con questa pioggia…

14.18 In attesa che qualcuno prenda la via della pista, proviamo a fare le carte alle qualifiche. Come detto in precedenza, le Red Bull e soprattutto Verstappen sono le grandi favorite, sia per il lay-out della pista, sia per il comportamento della RB19 sul bagnato…

14.16 Siamo ormai nelle battute conclusive della sessione. I piloti si presenteranno alla Q1 nella più totale incertezza. Ci attendono qualifiche davvero elettrizzanti a Spa!

14.14 Tutto fermo a Spa. La pioggia è davvero battente specialmente nel T1.

14.12 SEMAFORO VERDE! RIPARTE LA SESSIONE! Vedremo chi sarà il primo a tornare in pista

14.11 Ora nella zona dei box siamo davvero al diluvio. Siamo su una pista di 7 km per cui in altri punti le precipitazioni sono più leggere, ma le gomme intermedie ora sembrano un azzardo…

14.09 Siamo ormai a 20 minuti dal termine. La sensazione è che i piloti arriveranno alle qualifiche davvero senza feeling in queste condizioni di bagnato…

14.07 Vedremo tra quanto ripartirà la sessione. Nel frattempo il pilota della Williams sta lasciando il luogo dell’incidente e la pioggia prosegue in maniera battente

14.05 Le immagini dell’incidente (senza conseguenze) di Sargeant.

RED FLAG Logan Sargeant runs straight on at Les Combes “I couldn’t turn” he tells his Williams team #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/vcULxmcfIz — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

14.03 Dal camera-car si è visto come lo statunitense abbia frenata in fondo al rettilineo del Kemmel, ma la sua Williams abbia sostanzialmente tirato dritto fino alle protezioni

14.02 BANDIERA ROSSA! Sargeant a muro a Les Combes

14.01 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Carlos SAINZ Ferrari2:03.207 2

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.585 2

3 Lando NORRIS McLaren+1.277 2

4 Charles LECLERC Ferrari+4.941 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.033 1

6 Alexander ALBON Williams+5.187 2

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+5.860 3

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+6.022 2

9 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+6.112 3

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+6.835 2

11 Fernando ALONSO Aston Martin+7.076 1

12 Lewis HAMILTON Mercedes+7.092 1

13 George RUSSELL Mercedes+7.268 2

14GuanyuZHOUAlfa Romeo+10.795 2

15 Logan SARGEANT Williams- – 2

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 3

17 Lance STROLL Aston Martin- – 2

18 Pierre GASLY Alpine- – 1

19 Esteban OCON Alpine- – 1

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 1

14.00 Carlos Sainz chiude il suo secondo giro lanciato senza migliorare dopo qualche errore nel T2. Leclerc torna in azione con intermedie, mentre Verstappen è ancora fermo ai box…

13.59 Sainz riparte con un altro record nel T1, mentre Russell fa segnare il 13° tempo a 7.2!

13.58 Leclerc torna ai box, mentre ne esce Sainz che vola nel T1 con le intermedie. Lo spagnolo chiude in prima posizione in 2:03.207 con 585 millesimi su Piastri

13.57 Piastri risponde al compagno ed è primo! 2:03.792 e 692 millesimi su Norris! McLaren dominanti per ora!

13.56 Leclerc sale in vetta in 2:08.148, ma Norris con le intermedie vola!! 2:04.484 rifila 3.664 al monegasco! La McLaren come sempre sul bagnato è impressionante

13.55 La FIA ha annunciato che si proverà a disputare le qualifiche alle ore 17.00 e che, in nessun caso, la FP1 attuale andrà a comporre la griglia di partenza. Se oggi non si riuscirà a girare, varranno le qualifiche di domani

13.54 Gasly stesso, dopo aver segnato anche il record nel T2, sbaglia tutto nella chicane finale e rovina il suo giro. Si lancia Leclerc, mentre arrivano notizie importanti dal paddock

13.53 Sergio Perez completa il suo primo giro lanciato su tempi altissimi. Sainz torna subito ai box. Gasly inizia con record nel T1 e T2

13.52 Scendono in pista anche Piastri, Gasly, Ocon, Leclerc e Alonso. Manca all’appello sono Max!

13.51 Carlos Sainz chiude il suo primo giro in 2:09.081 a 687 millesimi da Albon.

13.50 Entra in pista anche Norris, mentre Sainz sta facendo davvero fatica a tenere in strada la sua SF-23. Ecco anche Perez, ovviamente con full wet.

13.48 La Ferrari ha appena montato le full wet sulle vetture e, infatti, Carlos Sainz decide di dare il via alla sua sessione. La pioggia rimane intensa..

13.46 Sembra proprio che per un po’ di tempo non ci sarà azione in pista. Le condizioni, come detto, sono pessime e alle 17.00 saranno ancor più complicate a livello di visibilità…

13.44 Per quello che possono valere, ecco i tempi della FP1

1 Alexander ALBON Williams2:08.394 1

2 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.714 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+1.905 1

4 George RUSSELL Mercedes+5.197 1

5 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+5.608 1

6 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+9.840 1

13.42 Tutti fermi ai box ora. Le condizioni sono davvero estreme. I piloti attendono momenti migliori…

13.41 Hamilton decide di tornare ai box e non rischiare oltre. Ricciardo prosegue nel suo lavoro ma è su tempi di quasi 10 secondi più alti di Albon

13.40 Russell fissa il suo primo crono in 2:13.591 a 5 secondi da Albon. Pioggia davvero intensa ora. La sessione rischia di essere davvero interlocutoria. Entra in pista Stroll ovviamente con full wet

13.39 Bandiera gialla in pista, errore di Albon alla chicane conclusiva. Rischia di finire contro le barriere ma tiene la sua vettura e va ai box

13.38 Hamilton tiene a fatica la sua W14 e fa segnare un 2:10.299, Tsunoda secondo in 2:10.108

13.37 Le condizioni si stanno complicando. La pioggia è diventata battente in questo momento. Siamo davvero in una situazione estrema a Spa…

13.36 L’acqua in pista è tantissima. Hamilton sta sollevando un vero e proprio muro… Intanto Albon chiude in 2:08.394 il suo primo giro

13.35 Hulkenberg scende in pista con intermedie, mentre Zhou e è su full wet. Anche Magnussen sceglie le intermedie. Red Bull e Ferrari ancora ai box.

13.34 Iniziano la loro sessione anche Tsunoda e Bottas con full wet, ecco anche Ricciardo. Solamente Williams su intermedie per ora…

13.33 Le condizioni non sono semplici, e le nuvole basse danno pochissima visibilità ai piloti. In pista anche Russell su full wet

13.32 Entra in azione anche Sargeant con intermedie, mentre Hamilton è su full wet

13.31 Come prevedibile la sessione parte a rilento. In pista solo Albon con intermedie, ma la situazione forse è quasi da full wet…

13.30 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTANO LE PROVE LIBERE DEL GP DEL BELGIO!!!!!!!!

13.28 Pochi istanti al via. A Spa la pioggia continua a cadere in maniera incessante, anche se non battente. Saranno davvero 60 minuti complicati per i piloti, senza dimenticare le qualifiche alle 17.00 che, se la situazione non dovesse cambiare, avranno una visibilità minima…

13.26 La Mercedes sbarca a Spa con la voglia di rifarsi dopo l’occasione mancata di Budapest. Hamilton, partito dalla pole ha solamente sfiorato il podio, mentre Russell ha rovinato tutto al sabato con una pessima qualifica. Riusciranno a rimettere tutti i tasselli del puzzle a posto a Spa?

13.23 In casa Ferrari, invece, i dubbi non mancano. Dopo la pessima prova di Budapest (tracciato che doveva essere “amico”) Leclerc e Sainz dovranno rimboccarsi le mani nelle Ardenne su una pista che potrebbe mettere in evidenza le difficoltà della SF-23 sui curvoni e con la pioggia

13.20 Chi sarà in scia, o il più vicino possibile alla Red Bull? In questo momento è la McLaren la vettura che sembra dare più garanzie e Norris e Piastri cercheranno di confermare quanto di buono messo in mostra nelle ultime uscite. La MCL60, sulla carta, dovrebbe sposarsi bene con Spa…

13.17 Cosa dobbiamo aspettarci da questa ora in pista? In primo luogo una Red Bull dominante. Certo, non è una notizia, ma la RB19 sui curvoni di Spa potrebbe davvero fare il vuoto in una maniera ancor più netta del solito come si è visto un anno fa. Verstappen, con il +5 in griglia sarà a caccia della pole per limitare i danni, mentre Perez farà di tutto per tornare al successo che manca da Baku

13.14 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia comandata da Lewis Hamilton, capace di ottenere 6 partenze al palo (2008, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020).Comprendendo Hamilton, sono quattro gli uomini attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Spa-Francorchamps. All’inglese si aggiungono Charles Leclerc (2019), Max Verstappen (2021) e Carlos Sainz (2022).

13.11 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, che ha raccolto ben 18 affermazioni. Quattro con Michael Schumacher (1996, 1997, 2001, 2002); due con Alberto Ascari (1952, 1953), Niki Lauda (1975, 1976) e Kimi Räikkönen (2007, 2009); una con Peter Collins (1956), Phil Hill (1961), John Surtees (1966), Jody Scheckter (1979), Michele Alboreto (1984), Felipe Massa (2008), Sebastian Vettel (2018) e Charles Leclerc (2019). Oltre al Cavallino Rampante, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (14 volte), Mercedes (5), Red Bull (5), Williams (4) e Alfa Romeo (2).

13.08 Sono quattro i piloti in attività ad aver già vinto in Belgio. Si contano 4 trionfi per Lewis Hamilton (2010, 2015, 2017, 2020). Segue a quota 2 Max Verstappen (nel farsesco 2021 e per davvero nel 2022), mentre si sono imposti 1 volta anche Daniel Ricciardo (2014) e Charles Leclerc (2019).

13.05 Prima di entrare nel vivo delle prove libere, facciamo un po’ di storia del GP del Belgio. Il pilota più vincente in assoluto è Michael Schumacher, capace di imporsi ben 6 volte (1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002). Non va inoltre dimenticato come il tedesco abbia tagliato per primo il traguardo anche nel 1994, venendo però squalificato dopo la gara a causa dell’eccessivo consumo del fondo della sua Benetton.

12.56 La prima notizia, ancora da confermare, è di estrema importanza. Max Verstappen sarà penalizzato di 5 posizioni nella griglia di partenza di domenica dato che monterà il quinto cambio della stagione sulla sua RB19. Scelta impeccabile, dato che ci troviamo su una pista nella quale sorpassare è decisamente più semplice rispetto a Zandvoort o Singapore che sono in arrivo…

12.53 Alle ore 13.30 si inizierà con la prima, ed unica, sessione di prove libere del fine settimana, quindi alle ore 17.00 tutti in azione per le qualifiche che comporranno la griglia di partenza di domenica (ore 15.00). Domani qualifiche shoot-out alle ore 12.00 e Sprint Race alle ore 16.30.

12.50 Ci attende un weekend da vivere tutto d’un fiato nelle Ardenne. Domani sarà dedicato alla Sprint Race, per cui la giornata odierna sarà già di capitale importanza.

12.48 Attenzione al meteo! La pioggia è caduta in più ripresa lungo tutto il corso della mattina e anche ora gli ombrelli sono aperti. Come annunciato il venerdì di Spa sarà dominato dal maltempo…

12.45 Buongiorno e benvenuti a Spa-Francorchamps! Tra 45 minuti esatti prenderà il via l’attesissimo fine settimana del GP del Belgio!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps si inizierà subito a fare sul serio con le qualifiche che, come da tradizione, andranno a comporre lo schieramento della griglia di partenza della gara di domenica.

La giornata, come sempre, prenderà il via con la prima (e in questo caso unica) sessione di prove libere alle ore 13.30 che darà moto a team e piloti di scendere in pista per 60 minuti e provare a trovare il giusto bilanciamento in vista di qualifiche e gara. Qualifiche che, invece, entreranno in scena alle ore 17.00.

Vedremo se Max Verstappen cannibalizzerà tutto e tutti verso la sua ottava vittoria consecutiva, con una RB19 che, sulla pista di Spa, potrebbe rifilare distacchi ancor più abissali del solito a tutti. Alle sue spalle McLaren, Mercedes, Ferrari e Aston Martin cercheranno di fare il massimo, consapevoli che la giornata odierna sarà probabilmente funestata dalla pioggia. Il rischio sarà elevato anche domani.

Le prove libere scatteranno alle ore 13.30, poi alle 17.00 le qualifiche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno a Spa. Buon divertimento!

