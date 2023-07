LIVE F1, GP Belgio 2023 in DIRETTA: prove libere sulla mitica pista di Spa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps si inizierà subito a fare sul serio con le qualifiche che, come da tradizione, andranno a comporre lo schieramento della griglia di partenza della gara di domenica.

La giornata, come sempre, prenderà il via con la prima (e in questo caso unica) sessione di prove libere alle ore 13.30 che darà moto a team e piloti di scendere in pista per 60 minuti e provare a trovare il giusto bilanciamento in vista di qualifiche e gara. Qualifiche che, invece, entreranno in scena alle ore 17.00.

Vedremo se Max Verstappen cannibalizzerà tutto e tutti verso la sua ottava vittoria consecutiva, con una RB19 che, sulla pista di Spa, potrebbe rifilare distacchi ancor più abissali del solito a tutti. Alle sue spalle McLaren, Mercedes, Ferrari e Aston Martin cercheranno di fare il massimo, consapevoli che la giornata odierna sarà probabilmente funestata dalla pioggia. Il rischio sarà elevato anche domani.

La FP1 scatterà alle ore 13.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno a Spa. Buon divertimento!

