F1, Charles Leclerc in pole position per il GP del Belgio! 4° Sainz, penalizzato Verstappen

Max Verstappen si conferma il punto di riferimento anche nel venerdì di Spa-Francorchamps firmando il miglior tempo delle qualifiche, tuttavia sarà Charles Leclerc a partire dalla pole position domenica al via del Gran Premio del Belgio 2023 valido come dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il due volte campione iridato scatterà infatti dalla terza fila in sesta piazza, dovendo scontare una penalità di 5 posizioni per la sostituzione del cambio (la quinta unità dell’anno, oltre il limite consentito da regolamento) sulla sua RB19.

20ma partenza al palo della carriera dunque per il monegasco della Ferrari, bravo a gestire le situazioni più delicate di una sessione andata in scena con condizioni di asfalto variabile (inizialmente sul bagnato, alla fine sull’asciutto). Il nativo del Principato, alla seconda pole della stagione dopo Baku, precederà sullo schieramento di partenza del GP la Red Bull del messicano Sergio Perez, la Mercedes di Lewis Hamilton e l’altra Rossa di Carlos Sainz.

In Q1 la sessione comincia su pista bagnata in costante asciugamento, con tutti i piloti che optano inevitabilmente per le intermedie. Risulta quindi decisivo l’ultimo giro, con Leclerc al comando in 1’58″300 davanti a Verstappen, Hamilton e Sainz. Eliminati Alex Albon (16°) e Logan Sargeant (18°) con la Williams, Guanyu Zhou (17°) con l’Alfa Romeo, Daniel Ricciardo (19°) con l’AlphaTauri e Nico Hulkenberg (20°) anche a causa di un problema idraulico sulla sua Haas.

Ad inizio Q2 comincia a formarsi la traiettoria asciutta in diversi punti del circuito, ma nessuno azzarda la slick per il primo run. A sette minuti dallo scadere quasi tutti cominciano a montare le gomme soft e anche in questo caso si decide tutto all’ultimo time-attack con le slick: Piastri stampa il miglior crono in 1’51″534 davanti alle Ferrari di Sainz e Leclerc, mentre Verstappen è 10° e si salva per poco più di tre decimi. Esclusi Yuki Tsunoda con l’AlphaTauri, Pierre Gasly con l’Alpine, Kevin Magnussen con la Haas, Valtteri Bottas con l’Alfa Romeo ed Esteban Ocon con l’Alpine in seguito ad un impatto con le barriere in curva 11.

In Q3 Leclerc piazza la zampata e si porta in pole provvisoria dopo il primo giro veloce in 1’47″931 rifilando 128 millesimi a Verstappen e quattro decimi all’altra Rossa di Sainz. A seguire le McLaren di Piastri e Norris davanti a Hamilton, solo 8° Perez. All’ultimo tentativo Max si inventa un giro perfetto in 1’46″168 ed infligge oltre otto decimi al resto del mondo, con Leclerc che sfrutta la penalità dell’olandese per agguantare la pole position davanti a Perez, Hamilton, Sainz e Piastri.

RISULTATI QUALIFICHE GP BELGIO 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:46.168 6 *penalizzato di 5 posizioni per il GP della domenica

2 Charles LECLERC Ferrari+0.820 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.877 6

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.919 6

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.984 6

6 Oscar PIASTRI McLaren+1.197 6

7 Lando NORRIS McLaren+1.501 6

8 George RUSSELL Mercedes+1.637 5

9 Fernando ALONSO Aston Martin+1.675 6

10 Lance STROLL Aston Martin+2.673 7

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 4

12 Pierre GASLY Alpine- – 4

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 4

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 4

15 Esteban OCON Alpine- – 4

16 Alexander ALBON Williams- – 2

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo- – 2

18 Logan SARGEANT Williams- – 1

19 Daniel RICCIARDO AlphaTauri- – 2

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 2

Foto: Lapresse