F1, GP Belgio 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 28-30 luglio

La massima categoria del motorsport si avvicina ad ampi passi alle proprie agognate vacanze estive. Dopo aver messo in archivio il fine settimana del Gran Premio di Ungheria, infatti, il Circus si sposta subito verso nord per il weekend del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023.

Il tracciato di Spa-Francorchamps, come sempre, ci attende per una tre-giorni ricca di emozioni su una pista unica al mondo. Come se non bastasse, poi, vivremo un weekend ad altissima elettricità, dato che nella giornata di sabato vivremo la terza Sprint Race stagionale dopo quelle di Baku e Red Bull Ring.

Il format, come accade da quest’anno, sarà rivoluzionato. Venerdì unica sessione di prove libere e qualifiche per la gara lunga. Sabato mattina si passerà alle qualifiche shootout, che comporranno la griglia di partenza della Sprint Race pomeridiana (ore 16.30). Domenica, infine, calerà il sipario con la gara domenicale come sempre alle ore 15.00. Dopodiché scatterà la pausa estiva, fino al Gran Premio di Olanda del 27 agosto.

Il fine settimana del Gran Premio del Belgio sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili le differite di qualifiche, Sprint Race e gara. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche e gara. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

CALENDARIO GP BELGIO 2023

Venerdì 28 luglio

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Qualifiche

Sabato 29 luglio

Ore 12.00-12.44 Qualifiche shootout

Ore 16.30-17.30 Sprint Race

Domenica 30 luglio

Ore 15.00 Gran Premio del Belgio

PROGRAMMA GP BELGIO 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per qualifiche e gara

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse