Griglia di partenza F1, GP Belgio 2023: pole ‘regalata’ per Leclerc, Verstappen penalizzato (ma aveva dominato)

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Belgio, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Spa-Francorchamps. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica. Si è girato in condizioni di bagnato nel Q1 e inevitabilmente l’acqua ha condizionato pesantemente, poi man mano l’asfalto si è asciugato. Domani ci sarà spazio per la Sprint Shootout, che determinerà la griglia per la Sprint Race del pomeriggio.

Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP del Belgio. Il pilota della Ferrari ha firmato il secondo tempo alle spalle di Max Verstappen, ma l’olandese dovrà scontare una penalità di cinque posizioni sullo schieramento a causa della sostituzione del cambio. Il Campione del Mondo scatterà così dalla sesta piazzola e il monegasco della Ferrari avrà la possibilità di partire al palo, affiancato dall’altra Red Bull guidata da Sergio Perez.

Carlos Sainz partirà in seconda fila con l’altra Ferrari. Lo spagnolo è quarto accanto a Lewis Hamilton, terzo con la Mercedes. Verstappen in terza fila sarà affiancato dalla McLaren di Oscar Piastri. Settima l’altra McLaren di Lando Norris seguito dalla Mercedes di George Russell. Di seguito la griglia di partenza del GP del Belgio 2023 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spa-Francorchamps.

GRIGLIA DI PARTENZA GP BELGIO F1 2023

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di cinque posizioni

7. Lando Norris (McLaren)

8. George Russell (Mercedes)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Esteban Ocon (Alpine)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18. Logan Sargeant (Williams)

19. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

20. Nico Hulkenberg (Haas)

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP BELGIO F1 2023

Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:46.168 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.820 6

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.877 5

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.919 6

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.984 6

6 Oscar PIASTRI McLaren+1.197 6

7 Lando NORRIS McLaren+1.501 6

8 George RUSSELL Mercedes+1.637 6

9 Fernando ALONSO Aston Martin+1.675 6

10 Lance STROLL Aston Martin+2.673 7

Q2:

1 Oscar PIASTRI McLaren1:51.534 4

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.177 4

3 Charles LECLERC Ferrari+0.483 4

4 Lance STROLL Aston Martin+0.659 5

5 Lando NORRIS McLaren+0.718 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.811 4

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.819 3

8 George RUSSELL Mercedes+1.071 4

9 Fernando ALONSO Aston Martin+1.217 4

10 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.250 3

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.614 4

12 Pierre GASLY Alpine+2.137 4

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.626 4

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+3.160 4

15 Esteban OCON Alpine+4.838 4

Q1:

1 Charles LECLERC Ferrari1:58.300 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.215 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.263 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.388 2

5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.534 2

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.572 2

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.599 1

8 George RUSSELL Mercedes+0.735 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.744 2

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.184 2

11 Pierre GASLY Alpine+1.211 2

12 Esteban OCON Alpine+1.334 2

13 Lance STROLL Aston Martin+1.363 2

14 Lando NORRIS McLaren+1.681 2

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.720 2

16 Alexander ALBON Williams+2.014 2

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.532 2

18 Logan SARGEANT Williams+3.235 1

19 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+3.859 2

20 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+4.866 2

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

