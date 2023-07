Italia-Giappone, Finale 3° posto Nations League volley: quando si gioca, programma, orario, tv e streaming

L’Italia affronterà il Giappone nella finale per il terzo posto della Nations League 2023 di volley maschile. L’appuntamento è per domenica 23 luglio (ore 17.00) a Danzica (Polonia). Gli azzurri sono stati travolti in maniera inattesa dagli USA in semifinale e dunque sfideranno gli asiatici nel match che metteranno in palio il terzo gradino del podio. La nostra Nazionale cercherà di chiudere quantomeno in bellezza il prestigioso torneo internazionale itinerante.

Simone Giannelli e compagni dovranno fare i conti con gli agguerriti avversari, che in semifinale hanno fatto tremare la Polonia issandosi sull’1-0 e 26-25 prima di subire la rimonta dei padroni di casa. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi dovranno cercare di rialzare la testa, per poi lanciarsi verso gli Europei previsti tra un mese e il seguente torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dall’altra parte della rete spiccherà soprattutto Yuki Ishikawa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Giappone, Finale per il terzo posto della Nations League 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204); diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE, FINALE 3° POSTO VOLLEY

Domenica 23 luglio

Ore 17.00 Italia vs Giappone – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB