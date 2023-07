LIVE Italia-USA 0-3, Nations League volley 2023 in DIRETTA: azzurri mai in partita, arriva una sonora sconfitta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21:35 I nostri attaccanti non sono riusciti a fare la differenza: 9 punti per Romanò, Lavia e Michieletto. Partita eccezionale per Jascheke con 17 punti, molto bene anche Anderson e Defalco, entrami in doppia cifra. L’Italia adesso si giocherà il bronzo domani alle 17:00 contro il Giappone.

21:30 Purtroppo il sogno dell’Italia di vincere la Nations League finisce qui, è arrivata una sconfitta che poteva si essere preventivata, ma non in questi termini, purtroppo questa sera Giannelli e compagni non sono mai entrati in partita. 43 attacchi vincenti, 10 muri, 3 ace e 13 errori diretti per gli Stati Uniti, contro i 33 attacchi vincenti, 6 muri, 4 ace e 18 errori diretti per l’Italia.

19-25 Anderson spedisce gli USA in finale.

19-24 Lavia annulla il primo match-point.

18-24 Anderson regala 6 match-point agli Stati Uniti.

18-23 Finalmente un muro di Russo su Jaeschke.

17-23 Si ferma sul nastro la battuta di Sbertoli.

17-22 Pallonetto di seconda intenzione di Giannelli. Entra Sbertoli proprio per Giannelli.

16-22 Out questa volta la battuta di Galassi.

16-21 Terzo ace della partita per Galassi.

15-21 Primo tempo di Galassi, rientra in campo Romanò.

14-21 Anderson ancora a segno da seconda linea.

14-20 Non passa la battuta di Lavia.

14-19 Jaschke chiede troppo a se stesso e questa volta attacca in rete.

13-19 Ace di Jascheke, prestazione fuori dal normale per la banda statunitense.

13-18 Gironi non tiene una difesa estremamente semplice.

13-17 Completamente fuori misura il palleggio di Defalco.

12-17 Finisce qui la serie al servizio di Anderson.

11-17 Muro di Jaeschke su Lavia.

11-16 Anderson a segno da seconda linea, punto che sa tanto di match-point per gli Stati Uniti.

11-15 Diagonale nei due metri imbarazzante di Jaeschke.

11-14 Primo tempo di Russo.

10-14 Parallela imprendibile di Jaeschke.

10-13 Michieletto sblocca la situazione da posto due.

9-13 Primo tempo in ricostruzione di Holt.

9-12 Primo tempo profondo di Holt.

9-11 Mani-out di Michieletto da posto quattro.

8-11 Pipe imprendibile di Jaeschke.

8-10 Aceeeee di Galassi!

7-10 Primo tempo vincente di Galassi.

6-10 Pallonetto di seconda intenzione per Christenson.

6-9 Lavia schianta una bordata in diagonale.

5-9 Mani-out di Anderson da posto uno.

5-8 Primo tempo di Galassi.

4-8 Gironi in campo per Romanò.

4-8 Muro di Christenson su Michieletto.

4-7 Invasione a rete di Romanò. Time-out per De Giorgi.

4-6 Si insacca l’attacco di Anderson.

4-5 Primo tempo vincente di Smith.

4-4 Non passa la battuta di Holt.

3-4 Lungo il servizio di Michieletto.

3-3 Giannelli ripete, Russo questa volta non sbaglia.

2-3 Scappa il primo tempo di Russo.

2-2 Parallela di Defalco da posto due.

2-1 Volo in difesa e ancora pallonetto spinto di Michieletto!

1-1 Pallonetto spinto di Michieletto.

0-1 Si riparte con una difesa statunitense e una diagonale stretta in contrattacco di Anderson.

20:55 Italia sotto di due set, a questo punto c’è solo una cosa da fare: resettare completamente e ripartire a giocare come se si fosse sullo 0 a 0. Fino a questo momento l’Italia è apparsa sempre in balia dell’avversario, è come se si fosse sempre trovata a rincorrere le gesta degli statunitensi. Pesano i 12 errori diretti a confronto di 2 soli ace, Stati Uniti superiori anche a muro (7 a 5). 7 punti per Lavia, 6 per Romanò e 5 per Michieletto, contro gli 11 di Jaeschke, i 10 di Defalco e i 9 di Anderson.

18-25 Muro di Defalco su Galassi.

18-24 Pallonetto spinto a due mani di Defalco.

18-23 Primo tempo di Galassi.

17-23 Lunga la battuta di Jaeschke.

16-23 Muro ad uno di Defalco su Romanò.

16-22 L’arbitro chiama un fallo a Giannelli, che secondo lui avrebbe pestato la linea dei tre metri, gli azzurri chiamano challenge.

16-21 Passa questa volta la pipe di Defalco, muro azzurro out per un soffio, la fortuna non è dalla nostra questa sera.

16-20 Pipe in back di Lavia.

15-20 Primo tempo di Smith.

15-19 MURO PAUROSO DI RUSSO SU DEFALCO!

14-19 Michieletto sblocca la situazione da posto quattro.

13-19 Muro ad uno di Jaeschke su Romanò.

13-18 Terzo errore consecutivo dai nove metri per l’Italia con Galassi.

13-17 Non passa la battuta di Defalco.

12-17 Parallela millimetrica di Anderson, poco da dire, gli USA Stanno giocando meglio in tutti i fondamentali.

12-16 In rete anche il servizio di Lavia.

12-15 Lavia spazzola sulle mani del muro.

11-15 Mani-out di Defalco.

11-14 Ancora un errore in battuta di Romanò.

11-13 Bordata paurosa di Lavia.

10-13 Ace di Smith, la serie al servizio del centrale statunitense ci sta dando fastidio da inizio partita. Secondo time-out per De Giorgi.

10-12 Mani-out di Defalco.

10-11 De Giorgi chiama time-out.

10-11 Muro di Christenson su Michieletto.

10-10 Lungo il servizio di Jaeschke.

9-10 Jaeschke letteralmente infermabile in attacco.

9-9 Mani-out di Michieletto.

8-9 Diagonale stretta di Anderson praticamente senza rincorsa.

8-8 Romanò sistema una palla quasi impossibile.

7-8 Lungo il servizio di Galassi.

7-7 Diagonale stretta imprendibile di Michieletto.

6-7 Impressionante la serie di rimpalli fortunati per gli Stati Uniti, ancora una volta chiude lo scambio Jaeschke.

6-6 Diagonale profonda di Anderson, fallo di palleggio clamoroso non chiamato a Jaeschke.

6-5 Pallonetto spinto di Romanò da seconda linea.

5-5 Non passa questa volta il servizio di Romanò.

5-4 ACEEEEEE DI ROMANO’!

4-4 Diagonale nei tre metri di Lavia, bisogna lottare su ogni palla!

3-4 Pipe di Jaeschke.

3-3 MURO AD UNO PAUROSO DI ROMANO’ SU DEFALCO!

2-3 Ace di Jaeschke.

2-2 Rimpalli fortunati per gli USA, come quasi sempre accade, e spazzolata di Jaeschke.

2-1 Pipe in ricostruzione di Michieletto, gran giocata.

1-1 Lungo il servizio di Anderson.

0-1 Si riparte con un primo tempo di Smith.

20:28 Primo set da archiviare velocemente per l’Italia. Le differenze principali sono state due: il servizio e la ricezione, con gli statunitensi sempre in spinta dai nove metri e con gli azzurri in grossa difficoltà in ricezione, Giannelli con palla in mano è capce di far impazzire il muro avversario, purtroppo questo non è accaduto nel primo parziale. Romanò deve assolutamente entrare in partita, solo 2 punti con un efficienza negativa per il nostro opposto, migliore in campo per l’Italia Russo con 4 punti.

19-25 La chiude ancora Defalco in pipe.

19-24 Pipe di Defalco e 5 set-point per gli Stati Uniti.

19-23 Parallela imprendibile di Romanò.

18-23 Mani-out di Jaeschke.

18-22 Diagonale nei tre metri di Jaeschke.

18-21 Primo tempo profondo di Holt.

18-20 Ricambia il favore Defalco.

17-20 Non passa il servizio di Lavia.

17-19 Romanò torna in campo e finalmente trova il primo punto della sua partita.

16-19 Mani-out di Lavia.

15-19 Colpo piazzato di Anderson, le nostre percentuali in attacco stanno calando a picco.

15-18 Anderson trova le mani del muro.

15-17 MURONEEEEE DI GALASSI SU DE FALCO! L’Italia chiude l’ennesima azione lunga.

14-17 Gironi entra in campo per Romanò e si prende subito un muro, da posto due non stiamo passando mai.

14-16 Break di Anderson da seconda linea.

14-15 Muro di Holt su Romanò, ancora zero punti per il nostro opposto.

14-14 In rete il servizio di Russo.

14-13 Questa volta Lavia pianta un chiodo da posto quattro.

13-13 Errore in attacco di Lavia, tutto da rifare.

13-12 Mani-out di Anderson da seconda linea.

13-11 Pallonetto di Jaeschke.

13-10 Magia di Giannelli per Russo.

12-10 Non passa il servizio di Giannelli.

12-9 Mani-out di Michieletto al termine di uno scambio infinito, break pesante!

11-9 Ancora un primo tempo vincente di Russo.

10-9 Finisce qui la serie al servizio di Galassi.

10-8 ACEEEEE DI GALASSI!

9-8 STAMPATONA DI RUSSO SU JAESCHKE!

8-8 Invasione a rete di Anderson, si torna in parità!

7-8 Primo tempo vincente di Galassi.

6-8 Mani-out di Anderson da posto quattro.

6-7 Lungo il primo tempo di Smith.

5-7 Attacco di seconda intenzione di Giannelli.

4-7 Pipe imprendibile di Jaeschke.

4-6 Non passa la battuta di Smith.

3-6 Subito time-out per Fefè De Giorgi.

3-6 Difese pazzesche degli Stati Uniti e contrattacco vincente di Defalco.

3-5 Scappa l’attacco di Lavia.

3-4 Ancora un muro di Smith su Romanò.

3-3 STAMPATONA DI LAVIA SU DEFALCO!

2-3 Murone di Smith su Romanò.

2-2 Primo tempo vincente di Russo.

1-2 Parallela imprendibile di Anderson.

1-1 Out il servizio di Holt.

0-1 Si parte subito con uno scambio lungo chiuso da Jaeschke.

19:59 Gli Stati Uniti rispondono con: Anderson, Christenson, Defalco, Holt, Jaeschke, Smith e Shoji.

19:58 Questo il sestetto azzurro: Giannelli, Michieletto, Lavia, Romanò, Russo, Galassi e Balaso.

19:55 Si è appena conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è il momento degli inni nazionali!

19:53 Gli azzurri hanno già affrontato gli USA nella prima tappa di questa Nations League, in quell’occasione arrivò una sonora sconfitta per 3-0, ma l’Italia era in campo con una formazione assai giovane e ancora non rodata.

19:50 Gli Stati Uniti hanno invece vinto il round robin, ma ai quarti di finale hanno faticato oltremodo per superare la Francia (3-2).

19:47 Gli azzurri si sono qualificati a questa semifinale dopo aver concluso il round robin in quarta posizione e dopo aver spazzato via l’Argentina nei quarti di finale.

19:44 Se oggi l’Italia dovesse vincere la finale di questa VNL sarebbe il remake della finale Mondiale dello scorso anno.

19:41 Si è da poco conclusa la prima semifinale tra Polonia e Giappone, con i padroni di casa capaci di imporsi 3-1 spezzando il sogno nipponico.

19:38 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, match valido per la seconda semifinale della Nations League di volley maschile 2023.

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, match valido per la seconda semifinale della Nations League di volley maschile 2023. Finalmente, dopo settimane di battaglia, è arrivato il momento di giocarsi le medaglie, gli azzurri di Fefè De Giorgi, Campioni d’Europa e del Mondo in carica, saranno pronti a dare battaglia per un posto in finale e per assicurarsi quindi un posto sul podio.

L’Italia non è mai saluta sul podio da quando questo torneo ha preso il nome di Volleyball Nations League, la nostra Nazionale ha svariate volte vinto la Word League, ma in Nations League il miglior risultato resta il quarto posto dello scorso anno. Gli azzurri giungono a questa semifinale dopo aver terminato il roun robin in quarta posizione e, soprattuto, dopo essersi sbarazzata ai quarti di finale dell’Argentina con un sonoro 3-0, mettendo in campo un gioco difficilmente eguagliabile a livello internazionale. Gli USA hanno invece vinto il round robin e ai quarti di finale hanno avuto la meglio sulla Francia al termine di un’autentica battaglia finita al tie-break.

Queste due formazioni si sono già affrontate nella prima fase, in quell’occasione ad imporsi furono gli Stati Uniti con un sonoro 3-0, ma l’Italia era presente in campo con tanti giovani e con solo Romanò dei “titolari”, questa sera sarà un’altra storia. L’Italia ha perso gli ultimi 4 scontri diretti contro la nazionale a stelle e strisce, bisogna assolutamente invertire la rotta. Vi ricordiamo che la vincente di questa sfida affronterà in finale una tra Polonia e Giappone, semifinale che andrà in scena alle 0re 17:00!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-USA, match valido per la seconda semifinale della Nations League di volley maschile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:00!

