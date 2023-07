Challenger Verona 2023: Vit Kopriva batte Sachko in finale e conquista il titolo

Vit Kopriva batte in finale l’ucraino Vitaliy Sachko e trionfa al Challenger di livello 100 di Verona (Italia, terra battuta). Dopo aver perso il primo set per 6-1 ed essere successivamente andato sotto per addirittura 5-2 nel secondo, il ceco è riuscito clamorosamente a rialzarsi ed è andato a imporsi in rimonta con il risultato finale di 1-6 7-6(3) 6-2 dopo due ore e 31 minuti di gioco. Grazie a questo successo il nativo di Bilovec guadagnerà domani ben 88 posizioni nel ranking ATP e sarà dunque il nuovo numero 184 al mondo.

Per Kopriva quello appena terminato è stato un torneo meraviglioso. Nella splendida cornice del Circolo Tennis Scaligero di Verona, il ceco classe 1997 ha vinto in due set i primi due incontri e poi ha battuto, in ordine cronologico, l’italiano Luciano Darderi per 4-6 6-1 6-0 ai quarti, il francese Mathias Bourgue per 6-7(2) 6-3 6-2 in semifinale e, infine, il 26enne Sachko (che era reduce dalla grande vittoria in semifinale contro la testa di serie n.1 David Goffin) dopo una finale ricca di emozioni e colpi di scena.

Da segnalare che in casa Italia questo torneo, che l’anno scorso aveva incoronato Francesco Maestrelli come primo vincitore assoluto, non ha regalato grosse soddisfazioni. I migliori azzurri sono stati Francesco Passaro (n.5 del seeding), Stefano Napolitano e appunto Darderi, tutti e tre eliminati ai quarti: il primo ha perso contro Borgue per 6-4 2-6 6-4, il secondo è andato ko contro il belga Goffin per 1-6 6-1 6-2, mentre Darderi si è arreso, come detto in precedenza, a Kopriva.

Foto: Challenger Verona