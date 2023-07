Atletica, Leonardo Fabbri vola in alto: “Valevo un metro in più!”. Sarebbe stato un folle 22.80

Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso ai Campionati Italiani Assoluti 2023 di atletica leggera, andati in scena a Molfetta (in provincia di Bari). Lo scoppiettante duello con Zane Weir ha regalato grandissime emozioni, la sfida si è consumata su misure degne di nota e che fanno ben sperare in vista dei Mondiali, in programma tra tre settimane a Budapest.

Il toscano ha trionfato con una sassata da 21.80 metri piazzata al quinto tentativo, preceduta da un 21.63 e seguita da un 21.67. L’azzurro si è fermato a un solo centimetro dallo stagionale siglato lo scorso 17 giugno a Pergine Valsugana: quella odierna è la terza misura della carriera, resiste il suo personale di 21.99 timbrato il 30 agosto 2020 a Padova.

Leonardo Fabbri ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai e non si è nascosto dietro a un dito: “Oggi valevo un metro in più!“. Un’esclamazione che ha sottolineato e che sorprende visto che il toscano è sempre molto pacato e non si lascia mai andare a voli pindarici. Vuol dire che oggi avrebbe addirittura potuto gettare a 22.80 metri? Avrebbe avvicinato il record italiano di Alessandro Andrei (22.91) e con quella misura si andrebbe assolutamente per le medaglie iridate alle spalle dell’imbattibile Ryan Crouser, più volte oltre i 23 metri.

Foto: Lapresse