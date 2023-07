Golf: Lee Hodges conquista il 3M Open 2023

Dopo una settimana semplicemente perfetta, va a Lee Hodges il 3M Open: il PGA Tour iscrive un nuovo nome al lotto dei propri vincitori. E stavolta arriva anche il record del percorso, dato che mai nessuno prima di lui, nella breve storia del torneo (che si estende dal 2019) era riuscito a tirar fuori un -24.

Secondo il connazionale J.T. Poston, che si tiene la piazza d’onore già sua fin dal sabato e chiude a -17. Che è -20 fino all’ultima buca, in cui infila un incredibile triplo bogey. Viene raggiunto da Kevin Streelman e dal primo non USA del lotto, lo scozzese Martin Laird, che per prendersi il podio s’inventa uno spettacolare eagle alla buca 18.

Alle spalle dei due un’altra coppia, con Dylan Wu e Keith Mitchell che occupano la quinta posizione a -16, seguiti da Tony Finau, Sam Ryder e dall’australiano Aaron Baddeley, tutti a -15. Chiudono decimi l’altro aussie Cam Davis, l’argentino Emiliano Grillo e l’americano Sam Stevens.

Hodges, nel 2023, aveva raggiunto due top ten: al Valero Texas Open nello scorso febbraio (6° posto) e, più di recente, alla CJ Cup (7° posto). Il ventottenne di Huntsville gioisce alla sua seconda stagione completa sul PGA Tour, e al secondo podio dopo quello dell’American Express 2022.

