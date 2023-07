Calendario Campionati Italiani atletica 2023 oggi: orari 30 luglio, programma, tv, streaming, big in gara

Oggi domenica 30 luglio va in scena la terza e ultima giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti 2022 di atletica leggera. A Molfetta (in provincia di Bari) verranno messi in palio 24 titoli e c’è grande attesa per alcuni big azzurri che andranno a caccia dei tricolori in un appuntamento di avvicinamento ai Mondiali, che si disputeranno a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto e dove il Bel Paese vuole essere assoluto protagonista.

Riflettori puntati su Filippo Tortu e Fausto Desalu: i Campioni Olimpici della 4×100 si incroceranno sui 200 metri, il brianzolo tornerà dopo l’infortunio patito in staffetta settimana scorsa. Grande attesa per il confronto tra Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, da non perdere Sara Fantini nel lancio del martello. Andranno seguite con attenzione Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli e Dalia Kaddari sui 200 metri, da seguire Pietro Arese sui 1500 metri, il confronto tra Sinta Vissa e Ludovica Cavalli, gli 800 metri con Gaia Sabbatini e il duello tra Catalin Tecuceanu e Simone Barontini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (domenica 30 luglio) ai Campionati Italiani Assoluti 2023 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.30 alle ore 22.00; in diretta streaming su Rai Play dalle 19.30 alle 22.00 e in precedenza su atletica.tv; in diretta live testuale su OA Sport a partire dalle ore 18.00.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA OGGI

Domenica 30 luglio

12.50 Decathlon, 110 ostacoli

13.50 Decathlon, lancio del disco

15.20 Decathlon, salto con l’asta

16.00 Lancio del disco (maschile)

16.00 Eptathlon, salto in lungo

17.30 200 metri (maschile), batterie

17.30 Eptathlon, tiro del giavellotto

17.45 200 metri (femminile), batterie

18.00 Getto del peso (femminile)

18.30 Decathlon, tiro del giavellotto

18.50 Salto in lungo (maschile)

19.15 Salto con l’asta (femminile)

19.33 400 ostacoli (femminile)

19.43 400 ostacoli (maschile)

19.45 Lancio del martello (femminile)

19.53 Eptathlon, 800 metri

20.00 Salto in alto (maschile)

20.02 800 metri (femminile)

20.10 800 metri (maschile)

20.20 400 metri (femminile)

20.30 400 metri (maschile)

20.40 Salto in lungo (femminile)

20.40 Decathlon, 1500 metri

20.45 Getto del peso (maschile)

20.50 1500 metri (femminile)

21.00 1500 metri (maschile)

21.10 200 metri (femminile), finale

21.20 200 metri (maschile), finale

21.32 3000 siepi (maschile)

21.48 3000 siepi (femminile)

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 19.30 alle ore 22.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 19.30 alle ore 22.00, gratis; atletica.tv dalle ore 11.00 alle ore 19.30, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle ore 18.00.

BIG IN GARA CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA OGGI

200 metri (maschile): Filippo Tortu, Fausto Desalu, Marco Ricci

200 metri (femminile): Dalia Kaddari

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri, Zane Weir

Lancio del martello (femminile): Sara Fantini

400 ostacoli (femminile): Ayomide Folorunso

400 metri (maschile): Davide Re, Lorenzo Benati, Edoardo Scotti, Riccardo Meli, Vladimir Aceti

1500 metri (maschile): Pietro Arese, Ossama Meslek

1500 metri (femminile): Sinta Vissa, Ludovica Cavalli

800 metri (femminile): Gaia Sabbatini, Eloisa Coiro, Elena Bellò

800 metri (maschile): Catalin Tecuceanu, Simone Barontini, Francesco Pernici

3000 siepi (maschile): Ala Zoghlami

Salto con l’asta (femminile): Roberta Bruni

