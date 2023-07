F1 in tv oggi, GP Belgio 2023: orari TV8 e Sky, programma, streaming

Tutto pronto a Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio 2023, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo un sabato dedicato esclusivamente alla Sprint, vinta come di consueto dalla Red Bull di Max Verstappen, quest’oggi va in scena l’evento clou del fine settimana sul magico circuito delle Ardenne.

Charles Leclerc scatterà dalla pole position davanti alla RB19 di Sergio Perez, alla Mercedes di Lewis Hamilton e al compagno di squadra spagnolo Carlos Sainz con l’altra Ferrari. Apre la terza fila dello schieramento Oscar Piastri sulla McLaren, che precede il leader del campionato Max Verstappen (penalizzato di 5 posizioni in griglia per la sostituzione del cambio).

Il Gran Premio del Belgio 2023 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now. Sarà inoltre possibile vedere la corsa in differita e in chiaro su TV8 dalle ore 17.50. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP BELGIO F1 2023

Domenica 30 luglio

Ore 15.00 Gara a Spa-Francorchamps (Belgio) – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP BELGIO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà la gara di Spa in differita e in chiaro domenica dalle ore 17.50.

