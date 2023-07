Boxe, Francesco Patera sconfitto contro Keyshawn Davis nella finale WBO dei pesi leggeri

Ci ha provato fino alla fine, ha lottato in maniera tenace, ma non ce l’ha fatta: Francesco Patera (28-4, 10KO) perde per decisione unanime nel suo debutto negli USA contro Keyshawn Davis (9-0, 6KO). Per l’italo-belga era in palio il titolo WBO dei pesi leggeri nella serata che aveva come evento principale l’eliminatoria mondiale IBO dei pesi leggeri tra George Kambosos e Maxi Hughes.

Patera ha interpretato l’incontro con coraggio, cercando di guadagnare il centro del ring e utilizzando spesso il diretto sia per trovare la distanza che per spingere sulla difensiva Keyshawn Davis, che ha esibito le sue qualità difensive e di contrattacco, prendendo spesso il pugile nostrano in controtempo. Patera ha continuato a cercare il dominio, ma ha subito diversi colpi dallo statunitense quando era inchiodato alle corde.

Nell’ottava ripresa, Keyshawn Davis ha messo a segno un diretto destro che ha fatto piegare le gambe al pugile italo-belga, che subisce il primo knockdown della sua carriera. Nonostante ciò, Patera ha provato ancora ad aggredire nel finale del combattimento, cercando il colpo decisivo per ribaltare le sorti del combattimento, riuscendo anche nella nona ripresa ad entrare pulito con un buon destro su Davis. Il verdetto dei giudici è unanime: 100-89, 100-89 e 99-91 per Keyshawn

Davis.

“Semplicemente, Davis è stato più bravo, più forte di Francesco. Ma siamo orgogliosi di come ha combattuto, con coraggio e lucidità per tutte le riprese, senza mai mollare. Ha guadagnato il rispetto del suo avversario e tanta credibilità come fighter in un contesto estremamente competitivo come quello americano” dichiara *Alessandro Cherchi, presente nell’angolo di Patera.

Foto: Top Rank