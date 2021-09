Boxe: Daniele Scardina e Devis Boschiero protagonisti nella Milano Boxing Night, in palio due Intercontinentali WBO

L’Allianz Cloud di Milano, già nota come PalaLido, ospita domani sera una nuova edizione della Milano Boxing Night. Il team organizzativo è sempre quello composto dall’OPI Since 82 e dalla Matchroom Boxing, che hanno ormai esperienza da vendere in questo contesto che, peraltro, vedrà anche una buona cornice di pubblico sulle tribune.

Ci sono due titoli di rilevante importanza in palio, ed entrambi sono Intercontinentali WBO. Nel clou (pesi supermedi) Daniele Scardina intende respingere l’assalto del tedesco Jurgen Doberstein, pugile dalla carriera già particolarmente ricca e con un record di 26-4-1 contro il 19-5 di “King Toretto”. Il ventinovenne di Rozzano ha così commentato la sfida in conferenza stampa: “Quando ho battuto Nunez mi mancava il pubblico. Sarà la mia arma in più contro Doberstein, avere la folla intorno a me. Lavoro duro ogni giorno, inseguo i miei sogni. Darò tutto sul ring“.

Per quel che riguarda invece il sottoclou, la sfida tra Devis Boschiero e il belga Francesco Patera è un capitolo che entrambi dovevano ancora scrivere da lungo tempo eppure mai si è riempito. Stavolta accade, e l’esperto veneto, alle soglie dei sessanta combattimenti disputati, non vuole darla vinta al tempo: “È un match cruciale per tutti e due. Ho quarant’anni anche se mi sento più giovane, ma se dovessi perdere contro Patera potrei pensare di ritirarmi. Ma non perderò venerdì“.

Prevista anche un’interessante sfida per il titolo italiano dei pesi welter tra Nicholas Esposito ed Emanuele Cavallucci, l’uno pronto a schivare i continui cambi di guardia dell’altro, che arriva da diverse esperienze estere. Saranno complessivamente sette le battaglie sul ring che si succederanno fin dalle ore 18:05, quando Reshat Mati e Vladyslav Baranov daranno fuoco alle polveri.

Questi invece i dati della cerimonia del peso, così come riportati dalla FPI:

Titolo Int. WBO Supermedi: Daniele Scardina 76 Kg vs Jurgen Doberstein 75.5 Kg

Titolo Int. WBO Leggeri: Devis Boschiero 61 Kg vs Francesco Patera 60.9 Kg

Titolo Italiano Welter: Nicholas Esposito 66.4 Kg vs Emanuele Cavallucci 66.1 Kg

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com