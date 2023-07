Basket femminile, Universiadi 2023: ok all’esordio Cina, Ungheria, Brasile e Cina Taipei

Nel programma della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina, è presente anche il basket femminile, che oggi ha visto l’inizio della fase a gironi con i primi quattro incontri. Le dodici squadre in gara, infatti, sono state divise in quattro gironi da tre, con le prime due che andranno ai quarti e le terze classificate che si sfideranno per il 9° posto.

Nel Girone A, dove riposava il Giappone, l’Ungheria ha vinto contro l’Argentina per 63-49, mentre c’è stato un incontro equilibrato nel Girone B, con Cina Taipei che ha piegato la Repubblica Ceca per 81-75, mentre la Slovacchia ha osservato un turno di riposo.

Nel Girone C successo del Brasile, che ha regolato la Romania per 77-59, con la Finlandia che riposava, infine nel Girone D, dove il turno di riposo toccava alla Polonia, la Cina ha regolato il Portogallo per 83-63. L’Italia non è presente nel torneo di basket femminile.

BASKET FEMMINILE UNIVERSIADI 2023

Venerdì 28 luglio – 1a giornata fase a gironi

Gruppo A

Argentina-Ungheria 49-63

Riposa: Giappone

Gruppo B

Cina Taipei-Repubblica Ceca 81-75

Riposa: Slovacchia

Gruppo C

Romania-Brasile 59-77

Riposa: Finlandia

Gruppo D

Portogallo-Cina 63-83

Riposa: Polonia

Foto: fiba.basketball