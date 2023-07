Calcio femminile, Barbara Bonansea: “Svezia banco di prova, la vittoria nel finale ci ha lasciato energie positive”

L’Italia si sta preparando per affrontare la Svezia nella seconda partita dei Mondiali 2023 di calcio femminile. Dopo aver sconfitto l’Argentina all’esordio, la nostra Nazionale tornerà in campo sabato 29 luglio (ore 09.30) per sfidare la corazzata scandinava al Regional Stadium di Wellington. Un’eventuale vittoria permetterebbe alle azzurre di qualificarsi agli ottavi di finale con un turno di anticipo, ma anche un eventuale pareggio andrebbe accolto con grande favore visto che a quel punto il passaggio del turno sarebbe a portata di mano (si avrebbero a disposizione due risultati su tre contro il Sudafrica).

Barbara Bonansea sarà un punto di riferimento in campo: con 95 presenze in azzurro, di cui sei ai Mondiali (insieme a Giugliano e Linari ha raggiunto Federica D’Astolfo nella speciale classifica), l’azzurra sarà chiamata a fornire un contributo prezioso in fase offensiva. Presentatasi in conferenza stampa con la fascia da capitana al braccio, accanto alla CT Milena Bertolini, l’attaccante della Juventus ha analizzato la partita di domani: “Vincere ci permetterebbe di passare il turno e quindi siamo molto cariche. Ottenere tre punti con un gol negli ultimi minuti ti lascia qualcosa nel cuore, cercheremo di andare avanti con queste energie positive. Loro nei tornei importanti arrivano sempre in fondo, però ce la giocheremo e daremo il massimo come sempre”.

Barbara Bonansea ha poi proseguito, soffermandosi anche sulla caratura della Nazionale terza nel ranking FIFA: “Sarà un bel banco di prova. Ci contreremo con un avversario di livello molto alto che ci permetterà di capire a che punto siamo. Conosciamo tante giocatrici, come ad esempio Linda Sembrant, che è un grande difensore, sarà molto difficile superarla. Ma noi dovremo rimanere unite anche nella difficoltà e ripartire dal secondo tempo della gara con l’Argentina”.

Foto: Lapresse