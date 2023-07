Tiro con l’arco, Universiadi 2023: Alex Boggiatto e le squadre del compound fuori ai quarti

A Chengdu, in Cina, la seconda giornata di gare della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, vede andare in scena nel tiro con l’arco i primi turni ad eliminazione diretta sia dei tabelloni individuali che di quelli a squadre, sia maschili che femminili, del compound.

Nel compound maschile esce di scena ai 24mi Viviano Mior, battuto dal tiratore di Singapore Kwa Jun Liang Desmond per 143-144, mentre nello stesso turno Alex Boggiatto elimina l’ucraino Roman Hoviadovskyi per 141-136. Ai 16mi Antonio Brunello batte il finlandese Vili Veikko Toivanen per 139-138, mentre Boggiatto piega il sudcoreano Sim Hakjin per 146-145. Il derby azzurro agli ottavi premia Boggiatto, che vince per 148-143, ma ai quarti l’azzurro cede al sudafricano Christian Beyerd de Klerk per 144-146. Nella gara a squadre l’Italia elimina il Kazakistan agli ottavi per 226-224, ma ai quarti esce di scena contro la Cina per 227-230.

Nel compound femminile ai 24mi Paola Natale liquida la mongola Mungunchimeg Batjargal per 141-110, ma ai 16mi cede il passo alla sudcoreana Cho Sua per 139-146. Nello stesso turno Elisa Bazzichetto supera la malese Mahadi Maizatul Amiera per 140-131 e Sara Ret elimina l’altra malese Iman Aisyah per 138-136. Agli ottavi Bazzicchetto cede all’indiana Pragati per 141-146, mentre Ret viene eliminata dalla cinese Zhou Jiayu per 140-145. Nella prova a squadre l’Italia agli ottavi supera il Kazakistan per 222-216, ma ai quarti perde contro la Cina per 222-231.

Foto: World Archery