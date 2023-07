Basket femminile, Serie A1 2023-2024: il calendario. Si parte con l’Opening Day a Schio

Nuova stagione per la Serie A1 2023-2024, che cambia parecchio della propria geografia. Sono 13 le squadre al via, con la mancanza di Lucca che nelle scorse settimane ha dovuto alzare bandiera bianca, di Moncalieri che ha ceduto il titolo sportivo al Brixia Basket (che così resta in massima lega), di Crema che ha fatto lo stesso con una nuova società di Roma, la Oxygen.

Sarà proprio il nuovo club capitolino, retto da cinque figure che fanno capo a due diversi gruppi (uno dei coinvolti è Emilio Gisondi, fu vicepresidente Eurobasket), a osservare il turno di riposo nell’Opening Day del 30 settembre e 1° ottobre in casa della formazione Campione d’Italia, il Famila Schio.

A proposito della squadra scledense, ci sarà subito il confronto con la Reyer Venezia al Taliercio nella seconda giornata, che promette scintille (basti vedere Geas Sesto San Giovanni-Dinamo Sassari, squadre tra le quali non corre buon sangue, ed è un eufemismo). Alla settima la rivincita della finale scudetto, Schio-Virtus Bologna, alla nona Roma-Milano, all’undicesima il derby Geas-Milano.

Sono diverse le soste previste dalla regular season: non si giocherà dal 24 dicembre al 13 gennaio e nei fine settimana dell’11 e del 25 febbraio. Restano quattro le formazioni tricolori nelle Coppe: Schio, Bologna (Eurolega), Venezia e Sassari (EuroCup).

OPENING DAY SERIE A1 2023-2024

Dinamo Banco di Sardegna Sassari-La Molisana Magnolia Campobasso

Passalacqua Ragusa-Virtus Segafredo Bologna

RMB Brixia Basket-E-Work Faenza

Alama San Martino di Lupari-Sanga Milano

O.ME.P.S. Battipaglia-Umana Reyer Venezia

Famila Wuber Schio-Allianz Geas Sesto San Giovanni

Riposa: Oxygen Roma

Credit: Ciamillo