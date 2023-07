Hockey prato: beffa azzurra, Italia sconfitta agli shoot-out in semifinale dall’Ucraina

L’impresa era vicina, purtroppo il sogno non si è avverato per un soffio. Terminano in semifinale le speranze di vittoria agli Europei di seconda divisione in quel di Dublino per la Nazionale italiana di hockey su prato. Gli azzurri guidati da Gilles Van Hesteren sono stati sconfitti agli shoot-out dall’Ucraina, dopo che il risultato nei tempi regolamentari era stato di 3-3.

Partita ricca di emozioni: Manuel Mondo porta subito avanti gli azzurri dopo 7′ con un corner corto, ma arriva la pronta risposta ucraina. Koshelenko su rigore trova il vantaggio, ma gli azzurri sono presenti e al 38′ pareggiano con Davide Arosio. In apertura di quarto quarto c’è il vantaggio tricolore ancora con Arosio, ma dopo un minuto c’è il pari di Onofriuk che porta agli shoot-out. Mitrotta ne para due ma non bastano. Domani finale per il terzo posto contro la perdente di Irlanda-Scozia.

Foto: FIH