Basket, Serie A 2023-2024: il calendario. Milano debutta con Treviso, Bologna a Scafati. Rematch della finale scudetto all’11a

Quest’oggi è stato rilasciato il calendario della Serie A 2023-2024. 18 squadre al via, tra cui Pistoia e Cremona da neopromosse, e con tanto ancora da comprendere visti i movimenti tutt’altro che fermi del mercato che sta evolvendo di ora in ora. Si inizierà il 1° ottobre (ma Brindisi-Reggio Emilia e Varese-Pistoia, per effetto delle qualificazioni di Champions League, si giocheranno mercoledì 4), si chiuderà la regular season il 5 maggio.

L’Olimpia Milano, che poche settimane fa ha messo in bacheca la propria terza stella, debutterà in casa contro la Nutribullet Treviso, mentre per la finalista Virtus Segafredo Bologna l’esordio è in trasferta in quel di Scafati (che ha confermato nelle scorse ore David Logan per la prossima annata).

Una sola la pausa per le Nazionali, quella successiva alla Coppa Italia (14-18 febbraio); questo a seguito della decisione della FIBA di far disputare, in questa stagione, un’unica finestra delle qualificazioni per gli Europei del 2025.

Milano e Bologna si affronteranno per la prima volta il 10 dicembre, giorno dell’11a giornata, al Mediolanum Forum, e replicheranno il 10 marzo, giorno della 22a, alla Segafredo Arena. La novità dell’anno è legata alla finale scudetto, a 5 gare e non più a 7. A tal proposito, per i playoff bisognerà aspettare fino alle fasi conclusive dell’annata per determinarne le date, dal momento che dipenderanno dall’andamento delle formazioni italiane nelle Coppe europee (Milano e Bologna in Eurolega, Venezia e Trento in EuroCup, Tortona e Sassari in Champions League (più una tra Varese e Brindisi, inserite nello stesso girone di qualificazione; si sa già che l’Happy Casa, se non lo passerà, disputerà la FIBA Europe Cup).

PRIMA GIORNATA (Domenica 1° ottobre)

EA7 Emporio Armani Milano-Nutribullet Treviso Basket

Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro

Umana Reyer Venezia-Bertram Derthona Tortona

Banco di Sardegna Sassari-Gevi Napoli Basket

Happy Casa Brindisi-UNAHOTELS Reggio Emilia (Mercoledì 4 ottobre)

Openjobmetis Varese-Estra Pistoia (Mercoledì 4 ottobre)

Dolomiti Energia Trentino-Vanoli Basket Cremona

Givova Scafati Basket-Virtus Segafredo Bologna

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2023-2024

Credit: Ciamillo