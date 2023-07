ATP Amburgo 2023: il tabellone. Musetti difende il titolo del 2022, c’è Ruud nell’altro lato

Un anno dopo lo spettacolare successo in finale su Carlos Alcaraz (che quest’anno non si presenta), Lorenzo Musetti torna al Rothenbaum di Amburgo per difendere il titolo dell’ATP 500 che, fino al 2008, è stato anche un Masters Series (oggi 1000), prima di tutte le vicende che hanno portato la terza tappa della stagione rossa pre-Parigi a Madrid.

Per il toscano la difesa comincia contro un qualificato, ma in generale il suo lato è piuttosto insidioso: dalle sue parti, infatti, ci sono tante possibili trappole, dal peruviano Juan Pablo Varillas all’argentino Tomas Martin Etcheverry, entrambi con alle spalle un validissimo Roland Garros. Lo spot di semifinale è quello del russo Andrey Rublev, invitato a mezzo wild card.

A presiedere il seeding, in una specie di remake di Bastad, è Casper Ruud. Intrigante il primo turno del norvegese, che giocherà con l’argentino Sebastian Baez; in generale, però, il suo cammino dopo questo particolare ostacolo dovrebbe andare piuttosto in discesa fino a una possibile semifinale con il tedesco Alexander Zverev o lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, se saranno rispettate le teste di serie.

Diventato il terzo italiano a vincere Amburgo dopo Nicola Pietrangeli e Paolo Bertolucci, Musetti può puntare a diventare il quattordicesimo giocatore, sia dentro che fuori dall’Era Open, a vincere l’evento per due volte consecutive. L’ultimo è stato il georgiano Nikoloz Basilashvili nell’accoppiata 2018-2019.

ATP 500 AMBURGO 2023: TABELLONE

Ruud (NOR) [1]-Baez (ARG)

Dellien (BOL) [PR]-Qualificato

Fils (FRA)-Qualificato

Lajovic (SRB)-Kecmanovic (SRB) [8]

Zverev (GER) [4]-Molcan (SVK)

Marterer (GER) [WC]-Molleker (GER) [WC]

van Assche (FRA)-Muller (FRA)

Cachin (ARG)-Davidovich Fokina (ESP) [7]

Etcheverry (ARG) [6]-Djere (SRB)

Ruusuvuori (FIN)-Pella (ARG) [PR]

van de Zandschulp (NED)-Varillas (PER)

Qualificato-Musetti (ITA) [3]

F. Cerundolo (ARG) [5]-Hanfmann (GER)

Qualificato-Zhang (CHN)

Altmaier (GER)-Gasquet (FRA)

Zapata Miralles (ESP)-Rublev [2] [WC]

Foto: damanius / Shutterstock.com