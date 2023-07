ATP Bastad 2023: Ruud più solido nei punti chiave, Lorenzo Musetti fuori in due set

Il cammino di Lorenzo Musetti si ferma alle semifinali del torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia, dove l’azzurro, numero 3 del seeding, viene eliminato dal numero 1 del tabellone, il norvegese Casper Ruud, vittorioso per 6-3 7-5 in un’ora e 47 minuti di gioco.

Nel primo parziale Musetti annulla una palla break nel secondo game, poi nel quarto tiene la battuta ai vantaggi senza concedere opportunità di strappo. Ruud però riesce a sfondare nel sesto gioco, quando ottiene il break a quindici alla prima occasione. Il norvegese allunga ai vantaggi sul 5-2 ed in seguito va a servire per il set, tenendo la battuta a trenta e portando a casa il set per 6-3 dopo 43 minuti.

Nella seconda partita è Ruud il primo ad annullare una palla break ai vantaggi del secondo gioco, imitato nel terzo da Musetti. Da quel momento i servizi sono a lungo dominanti, con l’equilibrio che non si spezza fino al 5-4 per l’azzurro. A quel punto arriva un passaggio a vuoto del toscano, con Ruud che vince dieci punti consecutivi e si ritrova dal 4-5 al 6-5 30-0 col servizio a disposizione. Il norvegese manca due match point, ma ai vantaggi se ne procura un terzo, che concretizza con un ace che gli consegna il passaggio in finale sul 7-5 dopo 64 minuti.

Le statistiche premiano Ruud, che vince 75 punti contro i 61 di Musetti, col norvegese che concretizza due delle quattro palle break avute a disposizione e cancella l’unica concessa all’azzurro ad inizio secondo set. A fare la differenza è soprattutto la resa con la seconda di servizio, con Ruud che si attesta al 60% contro il 45% di Musetti.

