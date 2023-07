ATP Umago 2023: il tabellone. Sonego e Cecchinato, possibile derby al 2° turno. Arnaldi in zona Cilic e Thiem

L’anno scorso, a Umago, il campo centrale era ben più che pieno a causa della finale più sognata, quella tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L’altoatesino vinse in tre set sullo spagnolo, nel tripudio della maggior parte dei presenti visto che il torneo croato ha una non indifferente frequentazione italiana in parecchi casi. Non è nemmeno un caso che le presenze azzurre, qui, siano preponderanti a ogni occasione.

L’anno scorso questo fu letteralmente il torneo degli italiani: un derby a turno fino alla semifinale e tre azzurri al penultimo atto: Sinner, Franco Agamenone e Giulio Zeppieri. Nessuno dei tre è qui oggi; c’è invece Lorenzo Sonego, che da numero 2 del seeding ha un bye al primo turno e potrebbe trovare Marco Cecchinato al secondo. Il siciliano, in particolare, è chiamato a difendere i quarti (con scalpo di Musetti) di un anno fa.

C’è anche Matteo Arnaldi, per quella che è una prima da testa di serie in un ATP 250. Il “regalo”, però, è triplo. Innanzitutto, dopo l’esordio con un qualificato, c’è la possibilità che giochi con Marin Cilic: il croato torna in competizione dopo che aveva messo piede in campo per l’ultima volta a Pune prima di un infortunio a un ginocchio che lo ha messo fuori combattimento da allora fino a oggi, facendolo anche uscire dalla top 100.

Nondimeno, il lato di tabellone del sanremese vede in scena anche sia la testa di serie numero 1, il ceco Jiri Lehecka (che, quasi in silenzio, continua a crescere), e ancor più Dominic Thiem. Ancora una volta dell’austriaco sarà molto interessante scoprire il tipo di condizione.

ATP 250 UMAGO 2023: TABELLONE

Lehecka (CZE) [1]-Bye

Thiem (AUT)-Qualificato

Cilic (CRO)-Qualificato

Qualificato-Arnaldi (ITA) [7]

Ofner (AUT) [3]-Bye

Popyrin (AUS)-Bonzi (FRA)

Ajdukovic (CRO) [WC]-Prizmic (CRO) [WC]

Piros (HUN)-O’Connell (AUS) [5]

Wawrinka (SUI) [6]-Qualificato

Huesler (SUI)-Coria (ARG)

Daniel (JPN)-Landaluce (ESP) [WC]

Bye-Carballes Baena (ESP) [4]

Ramos-Vinolas (ESP) [8]-Munar (ESP)

Marozsan (HUN)-J. M. Cerundolo (ARG)

Cecchinato (ITA)-Shevchenko

Bye-Sonego (ITA) [2]