Atletica oggi, Europei U23: orari 14 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Quest’oggi, venerdì 14 luglio, lo stadio Leppävaara di Espoo (in Finlandia) ospiterà la terza giornata dei Campionati Europei Under 23 di atletica leggera 2023. Day-3 in cui verranno messi in palio complessivamente dieci titoli continentali giovanili, con tanti italiani a caccia delle medaglie o impegnati tra batterie e qualificazioni per accedere alla rispettiva finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi venerdì 14 luglio agli Europei Under 23 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su allathletics.tv, inoltre verrà garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA UNDER 23 OGGI

Venerdì 14 luglio

8.40 Lancio del disco (femminile), qualificazioni gruppo A

9.00 400 ostacoli (maschile), batterie

9.15 Eptathlon, salto in lungo

9.40 400 ostacoli (femminile), batterie

9.50 Lancio del disco (femminile), qualificazioni gruppo B

10.00 Salto in alto (femminile), qualificazioni

10.30 5000 metri (maschile), finale

11.05 110 ostacoli, batterie

11.10 Lancio del giavellotto (femminile), qualificazioni gruppo A

11.15 Salto triplo (maschile), qualificazioni

11.55 100 ostacoli, batterie

12.20 Lancio del giavellotto (femminile), qualificazioni gruppo B

12.40 800 metri (maschile), batterie

16.00 Eptathlon, lancio del giavellotto gruppo A

16.55 Salto triplo (femminile), finale

17.00 110 ostacoli, semifinali

17.20 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

17.20 Eptathlon, lancio del giavellotto gruppo B

17.25 100 ostacoli, semifinali

18.05 400 metri (femminile), finale

18.20 400 metri (maschile), finale

18.35 800 metri (femminile), finale

18.45 Lancio del martello (femminile), finale

18.50 Salto in lungo (maschile), finale

18.55 Eptathlon, 800 metri

19.35 100 metri (femminile), finale

19.50 100 metri (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA UNDER 23: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: allathletics.tv, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIA IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA UNDER 23

Lancio del disco (femminile): Benedetta Benedetti, Emily Conte, Diletta Fortuna.

400 ostacoli (maschile): Riccardo Berrino, Michele Bertoldo, Alberto Montanari.

400 ostacoli (femminile): Sofia Faggion, Giorgia Marcomin, Alessia Seramondi.

Salto in alto (femminile): Idea Pieroni, Asia Tavernini.

5000 metri (maschile): Francesco Guerra.

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli, Alessio Sommacal.

Lancio del giavellotto (femminile): Federica Botter, Marcherita Randazzo, Adele Toniutto.

Salto triplo (maschile): Federico Bruno, Enrico Montanari, Gabriele Tosti.

100 ostacoli: Veronica Besana, Elena Carraro, Martina Cuccù.

800 metri (maschile): Francesco Pernici.

Salto triplo (femminile): eventuali Greta Brugnolo, Chiara Smeraldo, Veronica Zanon.

Salto con l’asta (maschile): Matteo Oliveri, Francesco Pugno.

400 metri (femminile): eventuali Ilaria Accame, Eleonora Foudraz, Laura Rami.

400 metri (maschile): eventuali Lorenzo Benati, Riccardo Meli, Luca Sito.

800 metri (femminile): eventuale Federica Pansini.

Lancio del martello (femminile): eventuale Rachele Mori.

Salto in lungo (maschile): eventuali Kareem Mersal, Leonardo Pini

100 metri (maschile): eventuali Eric Marek, Matteo Melluzzo, Junior Tardioli.

Foto: Lapresse