Sinner-Djokovic oggi, semifinale Wimbledon 2023: orario, programma, tv, streaming

Un anno dopo, un po’ più in alto. Jannik Sinner e Novak Djokovic tornano a confrontarsi sul Centre Court di Wimbledon. Ma, se nel 2022 erano quarti di finale, nel 2023 si sale di un piano, in semifinale, con diversi possibili tratti di storia da una parte e dall’altra che possono verificarsi.

Qualora Sinner riuscisse nell’impresa di battere il numero 2 del mondo, oltre a togliergli la chance di leadership ATP dopo i Championships, sarebbe il secondo italiano finalista sui sacri prati. Potrebbe diventare l’ottavo azzurro in assoluto, e quinto uomo, a giocare una finale Slam, nonché diventare terzo da solo nella graduatoria dei match vinti nel 2023. Dall’altra parte, Djokovic continua la sua caccia all’ottavo titolo e allo Slam numero 24 (numeri che per lui, che sa di pallacanestro, non sono di poco conto). La sua striscia di vittorie consecutive su erba è di 33; davanti a lui solo Borg (1976-1981) e Federer (2003-2008).

La semifinale di Wimbledon 2023 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic alle ore 14:30 italiane. Sarà possibile seguirlo su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 251 (Wimbledon 1). La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC, WIMBLEDON 2023 OGGI

Venerdì 14 luglio

CENTRE COURT

Ore 14:30 Jannik Sinner (ITA) [8]-Novak Djokovic (SRB) [2] – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 251 (Wimbledon 1)

Attenzione: potrebbe verificarsi, in caso di allungamento importante del programma, un cambiamento di campo.

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC, WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 251 (Wimbledon 1)

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Antoine Couvercelle/DPPI – LivePhotoSport.it