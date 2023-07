LIVE Atletica, Europei U23 2023 in DIRETTA: l’Italia sogna le medaglie con Benati e Mersal, c’è Simonelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di oggi e gli italiani in gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Under 23 di atletica leggera. Terza giornata di gare a Espoo (Finlandia): si incomincerà al mattino con qualificazioni e batterie, poi nel pomeriggio spazio alle prime finali.

L’Italia si gioca carte di lusso in tre finali assolutamente da non perdere: Lorenzo Benati sui 400 metri, Kareem Mersal nel salto in lungo, Veronica Zanon e Greta Brugnolo nel salto triplo. Lorenzo Simonelli muoverà i primi passi sui 110 ostacoli, da non perdere Francesco Guerra sui 5000 metri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei Under 23 di atletica leggera: cronaca in tempo reale per non perdersi nulla della fasi calde della competizione. Si incomincia alle ore 16.00 con la sessione pomeridiana. Buon divertimento a tutti.

Foto: Colombo/FIDAL