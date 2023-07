Arrampicata sportiva, Anraku e Lukan trionfano nel lead a Briançon

Seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo 2023 di arrampicata sportiva in quel di Briançon (Francia). Una due giorni interamente dedicata alla disciplina tecnica del lead e che oggi ha visto le finali sia al maschile che al femminile.

Non c’erano azzurri presenti in gara e al maschile ad imporsi è stato il giapponese Sorato Anraku, l’unico ad arrivare fino al top della parete nella sua arrampicata. Il nipponico torna alla vittoria che mancava da quella ottenuta nel boulder in quel di Innsbruck: con questo successo si porta in testa alla classifica di specialità in Coppa del Mondo. Podio completato da altri due giapponesi: Taisei Homma e Satone Yoshida.

Al femminile vince invece la slovena Vita Lukan con il punteggio di 46: primo successo della carriera in Coppa del Mondo e quarta posizione provvisoria nella classifica di specialità. Completano il podio la ceca Eliska Adamovska e la francese Manon Hily, mentre al comando della classifica generale rimane l’austriaca Jessica Pilz che ha saltato questa tappa.

Foto: Lapresse