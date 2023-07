Italy Major Premier Padel 2023, Paquito/Chingotto regalano spettacolo e conquistano la finale: sfideranno Tapia/Coello

È terminata poco fa al Foro Italico di Roma la penultima giornata dell’Italy Major Premier Padel 2023, secondo appuntamento stagionale con il circuito Premier Padel. Davanti ai tantissimi spettatori presenti nelle tribune del campo centrale (10000 persone, di cui 7000 nella sessione serale), i big del padel mondiale hanno regalato spettacolo e divertimento nel sabato dedicato alle semifinali e alla fine sono passate all’ultimo atto tutte le coppie favorite di oggi.

In campo maschile non hanno deluso le aspettative Arturo Coello e Agustin Tapia. I Golden Boys (teste di serie n.4) sono entrati in campo concentrati nel match contro gli argentini Martin Di Nenno/Franco Stupaczuk (coppia n.2 del seeding) e, complice anche la grande stanchezza degli avversari (prima di oggi i Superpibes avevano vinto tre partite al terzo set in tre giorni), hanno vinto con un netto 6-2 6-3 in un’ora e 15 di gioco. Coello/Tapia hanno così raggiunto la prima finale insieme nel circuito Premier Padel: lì a sfidarli ci saranno Paquito Navarro/Federico Chingotto (3), che oggi hanno dominato nella sfida contro Fernando Belasteguin/Mike Yanguas (6) e, tra il delirio del pubblico (palesemente in visibilio per l’idolo Paquito), si sono imposti con un veloce 6-1 6-2 in un’ora e 24 minuti di partita.

In campo femminile Paula Josemaria e Ariana Sanchez (coppia n.1 del seeding) hanno disputato un match di grande attenzione contro Delfina Brea/Bea Gonzalez (3) e hanno vinto per 6-3 6-2 dopo un’ora e 51 minuti di gioco. Ora le due spagnole si contenderanno il primo titolo femminile nella storia del Premier Padel con le connazionali Gemma Triay/Marta Ortega (2), che oggi sono state brave a sconfiggere le gemelle Alayeto (5) con un doppio 6-2 in un’ora e 27 minuti di gioco.

I RISULTATI DI GIORNATA

TORNEO MASCHILE

F. Navarro (ESP)/F. Chingotto (ARG) (3) – M. Yanguas (ESP)/F. Belasteguin (ARG) (6) 6-1 6-2

A. Coello (ESP)/A. Tapia (ARG) (4) – F. Stupaczuk/M. Di Nenno (ARG) (2) 6-2 6-3

TORNEO FEMMINILE

P. Josemaria (ESP)/A. Sanchez (ESP) (1) – D. Brea (ARG)/B. Gonzalez (ESP) (3) 6-3 6-2

M. Ortega (ESP)/G. Triay (ESP) (2) – M. Alayeto (ESP)/M. Aleyeto (ESP) (5) 6-2 6-2

Foto: FIP