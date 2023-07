Il tabellone di Lorenzo Musetti a Bastad: possibile derby, poi Ruud all’orizzonte

Dopo una stagione sull’erba complessivamente positiva che si è conclusa con l’eliminazione al terzo turno di Wimbledon per mano del polacco Hubert Hurkacz, sta per cominciare un periodo dell’anno potenzialmente molto importante e favorevole per Lorenzo Musetti. Il tennista toscano può tornare infatti a giocare sulla sua amata terra battuta in attesa di volare negli States per lo swing di fine estate sul cemento americano.

Il primo esame del giocatore azzurro andrà in scena già settimana prossima in Svezia con l‘ATP 250 di Bastad, per poi andare in Germania e tentare di difendere il titolo ottenuto nel 2022 all’ATP 500 di Amburgo. Quest’oggi si è svolto il sorteggio del main draw scandinavo, in cui il ventunenne di Carrara veniva accreditato della testa di serie numero 3.

Il talentuoso tennista toscano usufruirà di un bye al primo turno ed entrerà in gara direttamente agli ottavi contro il vincitore del match tra il finlandese Emil Ruusuvuori e l’italiano Matteo Arnaldi. A seguire, eventualmente, Musetti potrebbe incrociare ai quarti lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, avversario molto insidioso se in buona forma sul rosso.

Lorenzo è stato collocato nella parte alta del tabellone, con all’orizzonte un possibile scontro in semifinale con lo specialista norvegese Casper Ruud (n.4 al mondo, finalista nelle ultime due edizioni del Roland Garros). Nell’altra metà del draw i più accreditati per raggiungere l’ultimo atto sono l’argentino Francisco Cerundolo, il tedesco Alexander Zverev ed il russo Andrey Rublev.

Foto: Lapresse